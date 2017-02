Appareil EBUS à l'Hôtel-Dieu-de-Sorel - Le ministre Gaétan Barrette confie un mandat à l'INESSS







QUÉBEC, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des services sociaux, M. Gaétan Barrette, a annoncé aujourd'hui qu'il confiait un mandat à l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS) pour le conseiller sur l'utilisation optimale et l'accessibilité des appareils EBUS. Il souhaite ainsi pouvoir décider de l'éventuelle acquisition d'un appareil EBUS à l'Hôtel-Dieu-de-Sorel, appuyé de l'avis de l'INESSS.

Actuellement, 20 installations situées dans 17 établissements offrent le service au Québec, soit tous les centres désignés en cancérologie pulmonaire, à l'exception de l'Hôpital régional de Rimouski et de l'Hôpital d'Amos. Plusieurs facteurs doivent être pris en considération avant de mettre en place un nouvel appareil, notamment les normes de qualité nécessaires pour réaliser l'EBUS de manière sécuritaire (volumes d'activités, formation, etc.), l'impact de l'ouverture d'un nouveau centre sur les centres existants, la cohérence avec le réseau de cancérologie pulmonaire et les établissements désignés pour faire la chirurgie thoracique et les coûts d'implantation et récurrents.

L'INESSS déposera son rapport au ministre au courant du mois de mars.

