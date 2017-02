La Banque du Canada annonce le nom de l'équipe gagnante de la deuxième édition du Défi du gouverneur







OTTAWA, le 6 févr. 2017 /CNW/ - La Banque du Canada a annoncé aujourd'hui que l'équipe de l'Université McGill a remporté le deuxième Défi du gouverneur, un concours annuel dans le cadre duquel des étudiants jouent, en équipe, le rôle de conseillers auprès des décideurs de la Banque.

La ronde finale de ce concours sur la politique monétaire a eu lieu le samedi 4 février au siège de la Banque, à Ottawa. Le gouverneur Stephen S. Poloz a remis le trophée à l'équipe gagnante.

M. Poloz a félicité tous les participants et a dit espérer que le Défi les inciterait à faire carrière à la Banque du Canada ou ailleurs dans la fonction publique : «?Je crois fermement que travailler à l'amélioration de son pays est une noble vocation, et je vous encourage tous à envisager d'y consacrer votre carrière.?»

Les équipes étaient évaluées en fonction de la profondeur de leur analyse économique, de la qualité de leur exposé et de la présence de signes évidents de travail d'équipe.

Le Défi du gouverneur permet de mieux faire connaître l'économie canadienne et le rôle que joue la politique monétaire de la Banque du Canada. Des étudiants de premier cycle en économie et en finance font un exposé sur les perspectives économiques et présentent une recommandation sur la politique monétaire à suivre au Conseil de direction de la Banque, représenté par un groupe de cadres supérieurs de la Banque et du secteur privé.

À la ronde finale, le jury était composé de Lawrence Schembri, sous-gouverneur; de Pierre Duguay, ancien sous-gouverneur; de Jing Yang, sous-chef du département des Analyses de l'économie canadienne de la Banque; et de William Robson, président et chef de la direction de l'Institut C.D. Howe.

«?Pour nous, c'était fascinant de vous voir, installés dans la salle du Conseil, chercher à comprendre et à interpréter les données en vous appuyant sur la théorie macroéconomique et en réfléchissant aux options appropriées en matière de politique monétaire?», a déclaré le sous-gouverneur Schembri.

L'Université McGill avait aussi remporté le tout premier Défi, tenu en 2015-2016.



Pour l'édition 2016-2017, 24 universités de partout au pays ont participé à la première ronde d'exposés tenue en novembre. Cinq équipes ont été choisies pour prendre part à la ronde finale, soit les représentants de l'Université Wilfrid Laurier, de l'Université McGill, de l'Université de Sherbrooke, de l'Université de Toronto (campus St. George) et de l'Université de Waterloo.

De plus amples renseignements au sujet du Défi et des prochains concours seront affichés ce printemps dans le site Web de la Banque, à la page Le Défi du gouverneur.

Courriel : defidugouverneur@banqueducanada.ca

SOURCE Banque du Canada

Communiqué envoyé le 6 février 2017 à 16:12 et diffusé par :