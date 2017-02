Transport 2000 remet son Prix du Président à l'AMT - Reconnaissance pour l'amélioration des services de transports collectifs depuis 20 ans







MONTRÉAL, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'Agence métropolitaine de transport (AMT) a reçu le Prix du Président de Transport 2000, dans le cadre du déjeuner-bénéfice 2017 de Transport 2000 ce midi, à Montréal. Remis par le président François Pepin, le Prix du Président souligne le travail accompli pour le développement des transports collectifs et l'amélioration de la mobilité des citoyens de la région métropolitaine de Montréal par l'AMT depuis les 20 dernières années.

« C'est avec grand plaisir que je reçois, au nom de tous mes collègues de l'Agence métropolitaine de transport, ce Prix du président de Transport 2000 » soulignait Mme Marieke Tremblay, présidente-directrice générale et présidente du conseil d'administration de l'AMT, par intérim. « À l'aube de la nouvelle gouvernance en transport collectif dans la grande région métropolitaine, il s'agit d'une belle reconnaissance pour l'expertise et la passion des employés de l'AMT, qui ont planifié et réalisé, au fil des années, de nombreux projets de transport collectif pour répondre aux besoins de mobilité de la région métropolitaine de Montréal », a conclu Mme Tremblay.

L'Agence métropolitaine de transport (AMT) est une agence gouvernementale à vocation métropolitaine qui a pour mission d'accroître et de planifier les services de transport collectif afin d'améliorer l'efficacité des déplacements des personnes dans la région métropolitaine de Montréal. L'AMT exploite 6 lignes de trains de banlieue, 61 gares, 1 ligne d'autobus express métropolitain, 73 stationnements incitatifs, 17 terminus métropolitains et plus de 106 km de voies réservées. L'achalandage des trains de banlieue s'élève à plus de 21,1 millions de déplacements annuellement, ce qui situe la région métropolitaine de Montréal parmi les dix premières en Amérique du Nord. Pour plus d'informations, consultez le site amt.qc.ca.

SOURCE Agence métropolitaine de transport (AMT)

