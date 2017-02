Programme Québec ami des aînés - La ministre Charbonneau annonce un investissement de plus de 11 M$ pour le mieux-être des aînés du Québec







SHAWINIGAN, QC, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Afin de soutenir financièrement des initiatives qui favorisent le mieux-être et l'épanouissement des personnes aînées du Québec, la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 11 millions de dollars. Cette somme servira à financer 107 nouveaux projets dans le cadre des deux volets du programme Québec ami des aînés. Le député de Saint-Maurice, M. Pierre Giguère, le député de Champlain, M. Pierre Michel Auger, le député de Trois-Rivières, Jean-Denis Girard, et le député de Maskinongé, M. Marc H. Plante, étaient également présents à l'occasion de cette annonce qui s'est tenue dans les locaux de l'organisme Revitalisation des quartiers Saint-Marc/Christ-Roi à Shawinigan.

« Les personnes aînées sont au coeur des priorités de notre gouvernement. Le financement annoncé aujourd'hui permettra d'établir ou de renouveler différents partenariats avec des acteurs nationaux, régionaux et locaux qui partagent l'un des objectifs de notre gouvernement : améliorer la qualité de vie des personnes aînées. Ensemble, nous nous assurons que le Québec demeure un endroit où il fait bon vieillir », a mentionné la ministre Charbonneau.

Volet Soutien aux projets nationaux et à l'expérimentation

Une somme de 1 904 327 $ sera consacrée à 13 nouveaux projets s'inscrivant dans le volet Soutien aux projets nationaux et à l'expérimentation du programme Québec ami des aînés. Cet investissement soutiendra des projets à caractère expérimental, des projets de déploiement découlant d'une phase d'expérimentation préalable ainsi que des projets de recherche-action visant l'amélioration des connaissances et des pratiques.

Volet Soutien aux actions communautaires

En ce qui concerne le volet Soutien aux actions communautaires du programme, une somme de 9 305 664 $ sera consacrée à la réalisation de 94 nouveaux projets dans 16 régions du Québec. Ce volet appuie cinq types de projets, soit des projets à caractère expérimental, le démarrage d'une activité, l'ajout d'une activité complémentaire aux activités existantes, l'adaptation ou la modification d'activités déjà offertes par l'organisme ainsi que le déploiement d'activités déjà expérimentées et éprouvées. Les projets retenus recevront une aide financière pouvant aller jusqu'à 150 000 $ par année, selon la portée du projet, sur une période d'un à trois ans.

Investissements pour les aînés de la Mauricie

Pour la région de la Mauricie, il s'agit d'un investissement de 404 230 $ pour financer les six projets suivants :

L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) Mékinac, située à Sainte-Thècle, recevra une aide financière de 21 780 $;

L'Alter Égaux, un organisme de justice alternative situé à La Tuque , recevra une aide financière de 52 636 $;

, recevra une aide financière de 52 636 $; L'organisme Revitalisation des quartiers Saint-Marc /Christ-Roi, situé à Shawinigan , recevra une aide financière de 150 000 $;

/Christ-Roi, situé à , recevra une aide financière de 150 000 $; La Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie, située à Trois-Rivières, recevra une aide financière de 56 210 $;

L'AQDR des Chenaux, située à Sainte-Geneviève-de-Bastiscan, recevra une aide financière de 84 400 $;

La Maison de la Famille du Bassin de Maskinongé, située à Louiseville , recevra une aide financière de 39 204 $.

« Les aînés, en Mauricie comme ailleurs au Québec, sont une richesse pour notre société et notre gouvernement est convaincu que favoriser leur participation active à la société bénéficie à l'ensemble de la population. Je suis très heureuse que des organismes de la Mauricie mettent en place des projets stimulants pour assurer leur mieux-être dans notre région », a ajouté la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet.

« Je suis très heureux qu'un organisme de ma circonscription bénéficie d'un soutien dans le cadre de ce programme. En effet, avec cette aide financière, l'organisme Revitalisation des quartiers Saint-Marc/Christ-Roi organisera des rencontres intergénérationnelles enrichissantes permettant à des personnes d'âges différents de tisser des liens. Je le félicite pour cette belle initiative qui témoigne de sa participation active au dynamisme de la communauté », a conclu le député Giguère.

Le programme Québec ami des aînés s'adresse principalement aux organismes à but non lucratif qui offrent des services et des activités aux personnes aînées. Il constitue l'un des leviers d'action privilégiés par la politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble chez soi, dans sa communauté, au Québec. Rappelons que l'appel de projets 2016-2017 s'est tenu de juin à septembre 2016.

Pour obtenir plus d'information sur le programme Québec ami des aînés et pour connaître la liste complète des projets retenus, on peut consulter le site Web du ministère de la Famille au www.mfa.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation

Communiqué envoyé le 6 février 2017 à 15:15 et diffusé par :