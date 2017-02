Le Festival Habanos, le plus grand événement de l'année dédié au meilleur tabac au monde, aura lieu très bientôt







Dans le cadre d'un programme très complet, de multiples activités sur le thème de la connaissance du habano et de la manière de l'apprécier seront proposées pendant une semaine à des amateurs venus de plus de 50 pays

La Havane se prépare à accueillir le 19e Festival Habanos, qui se déroulera du 27 février au 3 mars et sera l'occasion de présenter les développements majeurs pour 2017. De nouveaux lancements sont annoncés pour cette année. Ils concernent des produits de la gamme classique ainsi que des spécialités et les participants pourront, en exclusivité, découvrir ces nouveautés et y goûter pendant toute la durée de l'événement. La marque H. Upmann sera mise en vedette avec la présentation de son premierGran Reserva Cosecha 2011, tout comme Montecristo, qui intègre à son offre une toute nouvelle ligne de produits. La marque Quai d'Orsay jouera également un rôle important lors de cette 19e édition du Festival.

Le Festival inclut des visites des plantations de Vuelta Abajo*, Pinar del Río*, considérées comme les meilleures terres au monde pour la culture du tabac, ainsi que des visites des usines de La Corona et de H. Upmann, à l'origine des plus importants lancements de l'année. Parmi les autres temps forts de l'événement, trois soirées permettront de vibrer au son de la musique live d'artistes internationaux réputés et de savourer une cuisine cubaine raffinée.

Le Salon professionnel et notamment la Soirée de bienvenue marqueront le début du Festival Habanos, le 27 février. Le programme comprend également des master class et des discours d'introduction effectués par des experts reconnus du monde des habanos, dans le cadre du Séminaire international qui débutera le 1er mars. Le traditionnel Concours international Habano Sommelier constituera par ailleurs l'une des activités les plus représentatives du Festival Habanos.

Le soir du mercredi 1er mars, le hall de réception El Laguito accueillera la Soirée Quai d'Orsay, dédiée à la marque de habanos au nom français. Ce nouvel événement devrait dorénavant constituer un jalon important du Festival.

Le 3 mars, la Soirée de gala constituera le point d'orgue du 19e Festival Habanos. Elle mettra à l'honneur la marque Montecristo, et permettra notamment de présenter ses produits les plus prestigieux. Cette soirée, dont la programmation musicale s'annonce exceptionnelle, réserve aux participants de nombreuses surprises. Les Habanos Awards 2016 et la traditionnelle Humidors Auction (Vente aux enchères d'humidificateurs), dont les bénéfices iront au Système de santé publique cubain, viendront clôturer le Festival.

*(A.O.P.) Appellation d'origine protégée

