Implantation de pratiques innovantes dans les entreprises - Québec accorde une aide financière de près de 124 000 $ à la Corporation industrielle, technologique et économique de Rivière-du-Loup







RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière totalisant 123 750 $ à la Corporation industrielle, technologique et économique de Rivière?du?Loup pour la réalisation d'un projet de formation et d'accompagnement évalué à 261 169 $, lequel vise l'implantation de pratiques innovantes au sein de 24 entreprises de la région du Bas?Saint?Laurent.

De ce montant, 103 750 $ sont issus du Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence (PADS) et 20 000 $ proviennent de la Mesure de formation de la main?d'oeuvre d'Emploi?Québec.

Le ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas?Saint?Laurent, M. Jean D'Amour, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la vice?première ministre et ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, Mme Lise Thériault, et du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale?Nationale, M. François Blais.

« Notre gouvernement est fier de soutenir cet important projet, qui permettra de cibler les besoins en innovation de nos entreprises et d'y répondre de façon adéquate. Je suis convaincu que cette initiative contribuera d'ailleurs à créer davantage de richesse et d'emplois dans la région du Bas?Saint?Laurent à court, à moyen et à long termes », a déclaré le ministre Jean D'Amour.

Fondée en 2003, la Corporation industrielle, technologique et économique de Rivière?du?Loup est un organisme sans but lucratif dont les activités s'effectuent en complémentarité avec celles des autres organismes de développement économique de la région.

« Les programmes du gouvernement comme le PADS génèrent de réelles retombées économiques pour nos régions par leurs effets bénéfiques, notamment sur l'amélioration de la compétitivité des organisations. Et nous en avons un bel exemple aujourd'hui avec la concrétisation du projet de la Corporation industrielle, technologique et économique de Rivière?du?Loup, qui vise à renforcer la capacité d'innover des entreprises du Bas?Saint?Laurent afin de les rendre plus concurrentielles au Québec et à l'échelle internationale », a indiqué la ministre Lise Thériault.

« Notre gouvernement s'est engagé à favoriser la croissance des entreprises, et ce, dans toutes les régions du Québec. Cette croissance passe notamment par le développement des compétences de leur personnel. La participation financière d'Emploi?Québec dans ce projet traduit cette volonté puisqu'elle permettra de réaliser des activités de formation dans les entreprises concernées, facilitant ainsi l'implantation de pratiques innovantes », a mentionné le ministre François Blais.

À propos du PADS

Ce programme vise à mobiliser les entreprises et les partenaires économiques du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et à concerter leurs actions autour d'objectifs et de modes d'intervention communs pour favoriser le développement des secteurs stratégiques et la mise en oeuvre des orientations ministérielles. Il s'adresse principalement à des organismes tels que les associations sectorielles, les créneaux d'excellence ou les grappes industrielles, lesquels jouent un rôle essentiel en matière de développement économique.

