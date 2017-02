Monsieur Steve Raymond, de J. Raymond Couvreurs et fils inc. élu président du Conseil d'administration de l'Association des Maîtres Couvreurs du Québec







MONTRÉAL, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Monsieur Steve Raymond, président de J. Raymond Couvreurs et fils inc., situé à Mirabel, a été élu, le vendredi 3 février dernier, président du Conseil d'administration de l'Association des Maîtres Couvreurs du Québec (AMCQ), lors de l'Assemblée générale annuelle de l'Association, tenue au Manoir Saint-Sauveur. Monsieur Raymond succède ainsi à Monsieur Jocelyn Hogue, président de Les Toitures Hogue inc. Ce dernier continuera à siéger au sein du Conseil d'administration de l'Association, à titre de président sortant.

Dans ses nouvelles fonctions, Monsieur Raymond pourra également compter sur l'appui et sur l'expertise de Monsieur Sébastien Pelletier, de Couvertures Basco ltée, élu vice-président.

L'équipe d'administrateurs de l'AMCQ pour l'année 2017 est complétée par Monsieur Jean-Yves Brunet (Couvertures West Island inc.), Madame Maryse Couture (Les Toitures Couture et associés inc.), Monsieur Carl Fleury (Gilles Veilleux ltée), Monsieur Pascal Lapierre (Lacasse et fils Maîtres Couvreurs inc.), Monsieur Richard Laliberté (Multi-Toits M. F. inc.), Monsieur Daniel Nadeau (Soprema), Madame France Sigouin (Englobe) et Monsieur Marco Vaillancourt (Les Toitures Raymond & associés inc.).

Au cours de la prochaine année, les membres du nouveau Conseil d'administration de l'AMCQ visent entre autres à accentuer la visibilité de l'Association et de son Programme d'assurance qualité (PAQ), ainsi qu'à accroître le rayonnement et le positionnement stratégique de l'Association au sein de l'industrie québécoise de la construction. À cet effet, Monsieur Raymond relancera la tournée du président à travers la province où plusieurs intervenants de l'industrie seront conviés.

Monsieur Raymond remercie les membres de leur confiance et amorce ce nouveau mandat avec beaucoup d'enthousiasme. Il est fier de pouvoir compter sur des femmes et des hommes de qualité au sein sur cette nouvelle équipe du Conseil.



« J'accueille la nomination de Steve à la présidence de l'AMCQ avec beaucoup de plaisir. Tout le personnel de la permanence de l'AMCQ est impatient de travailler avec le nouveau Conseil » a pour sa part affirmé Monsieur Marc Savard, directeur général de l'AMCQ.

À propos de l'Association des Maîtres Couvreurs du Québec

Fondée en 1966, l'Association des Maîtres Couvreurs du Québec est un organisme à but non lucratif. Depuis cinquante ans, l'Association des Maîtres Couvreurs du Québec (AMCQ) est reconnue comme un acteur crédible dans l'industrie de la construction. La notoriété de l'AMCQ repose sur des fondements et des critères de qualité élevés. La compétence de ses membres couvreurs, de ses firmes d'inspection indépendantes et de ses membres fournisseurs de matériaux reconnus pour leur qualité favorise des travaux performants. La bonne réputation de l'Association repose également sur des normes techniques élevées et sur de hauts standards de qualité pour les travaux de toiture.

