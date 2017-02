Lancement de ZOOM Grand Montréal - Un outil Web qui bénéficiera au développement économique de la métropole







MONTRÉAL, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - CargoM, la grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, est fière de souligner le lancement aujourd'hui de l'outil Web de recherche ZOOM Grand Montréal, piloté par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et développé en compagnie des partenaires de développement économique de Montréal International, de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) et d'elle-même.

Disponible en ligne gratuitement à l'adresse http://zoommtl.com/, ZOOM Grand Montréal facilitera l'accès aux différentes informations nécessaires aux entreprises intéressées à venir s'installer dans la région métropolitaine de Montréal. Ce nouvel outil Web de sélection de sites immobiliers propose déjà plus de 2 000 offres de vente et de location de terrains, de bâtiments commerciaux et industriels ainsi que d'espaces à bureaux dans la région métropolitaine de Montréal. Différents renseignements seront accessibles au moment de la recherche, dont les données sociodémographiques, la population active, les entreprises avoisinantes, ainsi que les infrastructures de transport et logistique.

Afin de promouvoir sa plaque tournante métropolitaine, CargoM lancera quant à elle cette année un site Internet ainsi qu'un guide où les entreprises pourront obtenir l'ensemble des informations sur les transports, la logistique et les avantages de la chaîne logistique du Grand Montréal. L'outil ZOOM Grand Montréal sera d'ailleurs au coeur de ces outils de promotion.

« ZOOM Grand Montréal contribuera à réaliser des projets structurants, à faire connaître Montréal comme plaque tournante du transport des marchandises et à favoriser la création d'emplois dans les différents secteurs de l'industrie, et ce, en harmonie avec la Stratégie maritime », a déclaré Mme Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal et présidente du conseil d'administration de CargoM.

« Nous avons la chance d'avoir une chaîne logistique performante, où les secteurs maritimes, aériens, ferroviaires, routiers et transitaires sont dédiés chaque jour, aux entreprises utilisant notre industrie. Soyez assurés que notre industrie sera également au rendez-vous pour servir efficacement ces nouvelles entreprises dans le déplacement de leurs marchandises », a poursuivi Mme Vachon.

CargoM a participé à l'élaboration de ZOOM Grand Montréal

« Les opportunités de développement sont nombreuses autant à Montréal, à Laval, que sur la Rive-Nord et la Rive-Sud, et ce, à proximité des infrastructures stratégiques de transport. Il était important de centraliser les informations autour d'un outil afin que les entreprises souhaitant développer leurs activités dans le Grand Montréal puissent avoir accès à tout ce dont ils ont besoin pour une prise de décision éclairée, incluant les précisions quant à l'offre en transport et en logistique », a affirmé M. Mathieu Charbonneau, directeur général de CargoM.

« Plusieurs opportunités de développement sont offertes à proximité des infrastructures stratégiques de transport, dont les gares de triage du Canadien National (CN) et du Canadien Pacifique (CFCP), les aéroports, les principaux axes routiers de la métropole et le Port de Montréal. Les investisseurs potentiels pourront rechercher à l'intérieur de ZOOM Grand Montréal, les terrains à proximité de ces infrastructures, en fonction de leurs besoins de transport. La proximité est souvent un signe d'économie et de fluidité et en soi est un élément d'attraction important. ZOOM Grand Montréal va nous permettre d'en tirer profit », a conclu Mme Sylvie Vachon.

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (www.cargo-montreal.ca - @CargoMtl) réunit les acteurs de l'industrie de la logistique et du transport des marchandises du Grand Montréal, les institutions d'enseignement, les centres de recherche, les associations sectorielles et les syndicats autour d'objectifs communs en vue d'en accroître la cohésion, la compétitivité, la croissance et le rayonnement. L'industrie de la logistique et des transports dans la grande région métropolitaine représente 122 000 emplois en transport et entreposage, 6 300 établissements et plus de 4,3 milliards de dollars en retombées économiques pour la région métropolitaine de Montréal.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par le ministère de de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI), le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT), la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et l'ensemble de ses membres.

