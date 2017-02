Un Tromboniste et ses amis : Neal Bennett orchestre tout un concert!







VAL-D'OR, QC, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique de Val-d'Or convie la population à un concert où le trombone sera mis à l'honneur, le dimanche 12 février à 15 h. Ce concert, très accessible et rassembleur, saura faire plaisir à tous. Il s'agit d'une occasion en or d'initier les enfants à la musique et aux différents instruments. Venez en famille!

Notre professeur, Neal Bennett, soulignera le talent de ses amis musiciens. Les professeurs Chun-Chi «Peggy» Tong, contrebassiste et pianiste, François Grenier, percussionniste, et Isabelle Trottier, soprano, seront mis en lumière lors de ce concert. Se joindront à eux

Marie-Christine Bruneau, élève au Conservatoire et soprano, ainsi que le groupe Abidixie, composé de Neal Bennett, François Grenier et Jean-Carol Guénard.

La première partie du programme offrira un récital classique incluant quelques mouvements de la suite Carmen, arrangée par Eljker; une pièce tout en passion de Hidas, intitulée Movement for Trombone and Piano; un morceau de Michael Haydn pour trombone alto et soprano solo, ainsi que Stephen Rush's Rebellion, pour trombone, percussions et piano. Cette dernière pièce saura vous éblouir par ses effets sonores et théâtraux.

La deuxième partie sera tout à fait festive et vous plongera dans une ambiance de carnaval, puisque le groupe Abidixie rendra hommage à la musique de la Nouvelle Orléans et à la musique gitane, dans un style dixiland.

À propos du Conservatoire de musique de Val-d'Or

En plus de sa mission d'enseignement, le Conservatoire de musique de Val-d'Or contribue au rayonnement culturel de l'Abitibi-Témiscamingue depuis 1964. Suivez-le sur Facebook.

