WilsonHCG publie son troisième rapport annuel sur les « 100 meilleures images de marque en tant qu'employeur » des entreprises du Fortune 500

General Electric et Johnson & Johnson dominent le classement dans la catégorie « Meilleure image de marque »

TAMPA, Floride, 6 février 2017 /PRNewswire/ -- WilsonHCG, leader mondial des solutions de gestion de talents, a publié aujourd'hui son rapport 2017 sur les « 100 meilleures images de marque en tant qu'employeur », une évaluation et un classement annuels des entreprises du Fortune 500 qui se distinguent par leur stratégie de recrutement. Parmi les centaines d'entreprises analysées, General Electric et Johnson & Johnson ont obtenu les plus hauts scores en fonction des six indicateurs clés de recrutement.

« Alors qu'en matière de recherche et de recrutement de talents, la compétition devient féroce, il est essentiel, pour les organisations, d'investir dans leur image de marque en tant qu'employeur afin d'attirer de nouveaux employés. Pourtant, pour beaucoup, atteindre cet objectif n'est pas une mince affaire. En fait, une étude récente du Conference Board a révélé que la rétention, la recherche de la prochaine génération de dirigeants, et le recrutement des meilleurs talents sont les préoccupations majeures des PDG américains », a déclaré John Wilson, PDG de WilsonHCG. « Les entreprises qui parviendront à attirer et à retenir des employés sont celles qui renforcent leur image de marque en tant qu'employeur. Les organisations les mieux classées dans notre rapport démontrent les qualités de participation, d'engagement et de transparence qui sont aujourd'hui requises pour figurer parmi les meilleurs employeurs dans le marché concurrentiel de l'emploi ».

Le rapport 2017 sur les 100 meilleures images de marque en tant qu'employeur a vu quelques sociétés se classer pour la deuxième fois parmi les 10 meilleures, ce qui démontre une constance dans leurs efforts de stratégie de marque. D'autres sont nouvelles et ont gravi rapidement les échelons par rapport aux années précédentes. Voici les 10 sociétés dotées des meilleures images de marque en tant qu'employeur : General Electric, Johnson & Johnson, AT & T, General Mills, 3M, Goldman Sachs, General Motors, Procter & Gamble, CDW, Cisco Systems, Hilton Worldwide, et Salesforce.com.

Les principales conclusions du rapport sont les suivantes :

Cohérence dans l'excellence : Les critères de notation ont changé par rapport à 2015 : on met davantage l'accent sur les pages consacrées à l'avancement professionnel, ainsi que sur le marketing de recrutement. Et de nouvelles catégories de notation ont été ajoutées. Johnson & Johnson, General Mills et Goldman Sachs se classent pour une troisième fois parmi les 10 meilleurs du classement.

Le rapport WilsonHCG 2017 sur les 100 meilleures images de marque en tant qu'employeur attribue aux entreprises du Fortune 500 un système de points basé sur les critères suivants : filières professionnelles, conseils d'avancement, évaluation du personnel, engagement des candidats, récompenses, marketing de recrutement et responsabilité sociale d'entreprise. Les entreprises peuvent gagner jusqu'à 100 points, avec une plus grande importance accordée à des procédures clés affectant l'image de marque en tant qu'employeur, telles que l'évaluation du personnel et l'engagement des candidats, deux procédures cruciales pour le parcours de recrutement.

Pour télécharger le rapport 2017 sur l'image de marque en tant qu'employeur ou pour en savoir plus sur WilsonHCG, rendez-vous sur : http://whcg.co/2kmjwqb.

