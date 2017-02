ZOOM GRAND MONTRÉAL - Mise en ligne d'un portail Web pour la sélection d'espaces industriels et commerciaux dans la région métropolitaine de Montréal







Un projet réalisé par la CMM, en partenariat avec MI, la CCMM et CargoM

MONTRÉAL, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), en collaboration avec Montréal International (MI), la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) et CargoM, est heureuse d'annoncer la mise en ligne du portail Web ZOOM GRAND MONTRÉAL, un outil de sélection présentant l'offre des espaces à bureaux ainsi que des espaces industriels et commerciaux à vendre ou à louer dans la région métropolitaine.

Ce nouvel outil Web de sélection de sites immobiliers est disponible en ligne gratuitement à l'adresse http://zoommtl.com/ de même qu'une démonstration vidéo.

ZOOM Grand Montréal recense présentement plus de 2 000 offres de vente de terrains, de bâtiments commerciaux et industriels ainsi que d'espaces à bureaux dans le Grand Montréal.

Comme le précise le maire de Montréal et président de la CMM, M. Denis Coderre : « ce projet est au coeur de la mission économique de la CMM qui est de mettre en valeur les atouts de la région. ZOOM Grand Montréal devrait stimuler les investissements dans la région et faciliter la croissance des entreprises du Grand Montréal. Ce guichet unique numérique va contribuer à la mise en marché optimale des espaces à bureaux vacants ainsi que des espaces commerciaux et industriels du Grand Montréal. Je salue tous les partenaires impliqués dans la réalisation de ce projet et, en particulier, Montréal International, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et CargoM ».

« ZOOM Grand Montréal aura une valeur ajoutée inestimable pour nous aider à attirer et retenir les investisseurs étrangers dans la métropole. En offrant une multitude de données économiques et immobilières en lien avec l'environnement d'affaires du Grand Montréal, ZOOM MTL deviendra rapidement un élément central de nos stratégies d'attractivité », se réjouit M. Hubert Bolduc, président-directeur général de Montréal International.

« ZOOM Grand Montréal est un outil pertinent tant pour les entreprises à l'étranger que pour nos entreprises locales. Il permet de mieux saisir les opportunités d'affaires qu'offre Montréal, tant pour des entreprises en démarrage que des entreprises en croissance. C'est un outil complémentaire au Centre de ressources Acclr de la Chambre relié à cette nouvelle plateforme », souligne M. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« ZOOM Grand Montréal contribuera à réaliser des projets structurants, à faire connaître Montréal comme plaque tournante du transport des marchandises et à favoriser la création d'emplois dans les différents secteurs de l'industrie, et ce, en harmonie avec la Stratégie maritime », affirme Mme Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal et présidente du conseil d'administration de CargoM.

Plus qu'un outil de sélection, ZOOM Grand Montréal fournit des informations essentielles à la prise de décision d'investissements. Pour chaque espace commercial et industriel sélectionné, un profil socioéconomique complet du secteur est mis à la disposition des utilisateurs. Les données sociodémographiques sont projetées sur les prochaines années. La population active est classée par occupation tandis que les entreprises avoisinantes, selon leur secteur d'activité, sont recensées. L'importance des dépenses en consommation ainsi que les infrastructures de transport et logistique font également partie des renseignements fournis.

Rappelons que dès 2013, la Stratégie de mise en valeur des espaces industriels de la CMM établissait l'information sur la disponibilité d'espaces industriels pouvant accueillir rapidement les entreprises comme un facteur clé de l'attractivité de la région à l'échelle internationale. ZOOM Grand Montréal répond maintenant à ce besoin.

À propos de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

Créée le 1er janvier 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit plus de 3,9 millions de personnes réparties sur plus de 4 360 km carrés. La Communauté exerce des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement. Pour plus de détails, consultez le http://cmm.qc.ca/fr/accueil/.

À propos de Montréal International (MI)

Créé en 1996, Montréal International est un organisme à but non lucratif, financé par le secteur privé, les gouvernements du Canada et du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la Ville de Montréal. Son mandat consiste à attirer dans le Grand Montréal des investissements étrangers, des organisations internationales et des talents stratégiques. Pour plus de détails, consultez le http://www.montrealinternational.com/.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient sur des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international. Pour plus de détails, consultez le http://www.ccmm.ca/.

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM réunit les acteurs de l'industrie de la logistique et du transport des marchandises du Grand Montréal, les institutions d'enseignement, les centres de recherche, les associations sectorielles et les syndicats autour d'objectifs communs en vue d'en accroître la cohésion, la compétitivité, la croissance et le rayonnement. L'industrie de la logistique et des transports dans la grande région métropolitaine représente 122 000 emplois en transport et entreposage, 6 300 établissements et plus de 4,3 milliards de dollars en retombées économiques pour la région métropolitaine de Montréal. Pour plus de détails, consultez le http://www.cargo-montreal.ca/fr/.

SOURCE Communauté métropolitaine de Montréal

Communiqué envoyé le 6 février 2017 à 13:48 et diffusé par :