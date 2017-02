Turkish Airlines, la compagnie qui dessert le plus de pays au monde, dévoile à plusieurs centaines de millions de téléspectateurs sa nouvelle campagne publicitaire avec l'acteur américain Morgan Freeman







Turkish Airlines lance sa nouvelle campagne publicitaire mettant en scène Morgan Freeman

Turkish Airlines, gagnante du prix de la « Meilleure compagnie aérienne en Europe » pour la 6[e] année consécutive selon le classement Skytrax, l'organisme de référence en matière de statistiques pour le trafic aérien commercial, a lancé une nouvelle campagne publicitaire avec l'acteur américain Morgan Freeman. Cette nouvelle réalisation a été dévoilée à l'occasion du programme télévisuel le plus visionné aux Etats Unis, le Super Bowl - la grande finale de la NFL, la ligue nationale de football américain, le 5 février à Houston, au Texas.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161202/445171LOGO )



Après une fantastique campagne publicitaire « Batman v Superman » l'année dernière lors du Super Bowl 50, avec une audience estimée à plus de 800 millions de personnes dans le monde, Turkish Airlines innove une fois encore avec une nouvelle campagne dont la vedette est Morgan Freeman, détenteur d'un Oscar du meilleur acteur.

Le film a été réalisé par Matthias Zentner, le célèbre réalisateur qui a également mis en images des spots ou films publicitaires pour de nombreuses marques internationales. Tourné en seulement dix heures à Los Angeles, avec une équipe de 101 personnes, il sera diffusé sur seize chaînes TV, et apparaîtra également dans les médias les plus prestigieux des quatre continents.

A l'occasion de cette collaboration avec Morgan Freeman, acteur, réalisateur, spécialiste du doublage, mais aussi pilote privé, M. Ilker Ayci, président du conseil d'administration de Turkish Airlines, a déclaré : « Non seulement nous desservons plus de pays que toute autre compagnie aérienne dans le monde, mais nous investissons dans l'expérience passagers à chaque destination. Fidèles à notre stratégie de développement à l'international basée sur l'innovation et l'excellence, nous allons continuer à ouvrir de nouvelles destinations rapidement. Nous investissons dans l'innovation et avons toujours pour objectif le meilleur. Nous sommes extrêmement satisfaits du résultat et des retours de nos campagnes publicitaires avec des célébrités, et cette nouvelle campagne avec Morgan Freeman connaît déjà un vif succès. Nous nous félicitons de la contribution de ce grand acteur à notre image globale et à notre notoriété. »

« En tant que pilote privé, il est évident que je porte à l'aéronautique et au transport aérien un intérêt tout particulier, et je sais que Turkish Airlines est régulièrement récompensé pour ses offres uniques et ses services innovants qui continuent à engranger des succès notoires », a souligné Morgan Freeman. « C'est aussi une compagnie qui offre à bord et dans ses salons une restauration absolument délicieuse. C'est donc un honneur de collaborer avec une compagnie aussi prestigieuse, qui dessert plus de pays que n'importe quel autre transporteur aérien dans le monde. »

Turkish Airlines avait également sponsorisé « Batman v Superman : l'Aube de la Justice », l'un des blockbusters les plus populaires de l'année écoulée, et diffusé une vidéo publicitaire avec des personnalités de premier plan comme Ben Affleck, Henry Cavill et Jesse Eisenberg, pour la première fois dans le cadre du Super Bowl. « Kobe vs Messi: The Selfie Shootout », l'autre film publicitaire de la compagnie, avec le footballeur Lionel Messi et le basketteur Kobe Bryant, a également été retenu par YouTube comme meilleur film publicitaire de la dernière décennie.

La campagne publicitaire avec Morgan Freeman sera diffusée à chaque destination desservie dans le monde par Turkish Airlines. Vous pouvez la suivre sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=p_gv6fRejLM

Pendant le Super Bowl, Turkish Airlines a également organisé un jeu en temps réel sur Twitter, hashtag #widenyourworld, avec à la clé 20 billets gratuits en classe Affaires, valables pour toutes les destinations.

Turkish Airlines Inc.

A propos de Turkish Airlines

Fondée en 1933 avec une flotte de cinq avions seulement, Turkish Airlines est désormais l'une des compagnies aériennes quatre étoiles connaissant la croissance la plus rapide, avec une flotte de 335 avions (passagers et fret) desservant 296 destinations dans le monde (242 internationales et 49 domestiques). D'après le classement Skytrax 2016, Turkish Airlines a été élue « Meilleure compagnie aérienne en Europe » pour la sixième année consécutive, et « Meilleure compagnie aérienne d'Europe du Sud » pour la huitième année consécutive. En 2010, la compagnie turque avait reçu le prix du « Meilleur service de restauration en classe Économique » et, en 2013 et 2014, le prix du « Meilleur service de restauration en classe Affaires ». En 2015, Turkish Airlines a obtenu le prix du « Meilleur service de restauration en Lounge classe Affaires » et « Meilleur Lounge classe Affaires ». Turkish Airlines a été encore récompensée du prix du "Meilleur Lounge de Classe Affaires"et du prix du "Meilleure service de restauration en Business Class" dans le classement Skytrax de cette année. Pour plus d'informations, consulter le site http://www.turkishairlines.com ou sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, and Instagram.

A propos de Star Alliance

Star Alliance a été créé en 1997 en tant que premier véritable réseau mondial de transporteurs aériens, offrant aux voyageurs des destinations partout dans le monde et une expérience de voyage des plus agréables. Saréussite sur le marché a été marquée par de nombreuses distinctions, notamment celle de Meilleur réseau mondial de transporteurs aériens par le Business Traveller Magazine, et par l'organisation Skytrax. Les compagnies aériennes membres de ce réseau sont les suivantes : AdriaAirways,Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa,Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Portugal,Turkish Airlines, THAI et United Airlines. L'intégration d'Avianca Brasil est en cours. Globalement, le réseau Star Alliance offre actuellement plus de 18 500 liaisons quotidiennes avec 1330 aéroports situés dans 192 pays.

