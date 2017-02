ISEG confirme le lancement aujourd'hui de 50 sites boursiers internationaux en ligne et de sa Capital Superhighway tm







LONDRES, February 6, 2017 /PRNewswire/ --

Dans le cadre d'un contrat de transfert de technologies massif d'une valeur de 250 millions de livres sterling (300 millions de dollars américains), ALLIEDSX a acquis tous les droits permettant à la « plateforme boursière numérique » ISEG/ALLIEDSX d'être présente dans 50 pays.

ALLIEDSX fournit à ses partenaires locaux tous les outils dont ils ont besoin pour détenir et faire fonctionner la nouvelle place boursière ALLIEDSX dans leur pays. Tous les sites boursiers ALLIEDSX font partie d'une même et grande alliance. Ils hébergent tous la plateforme de négociation unique en son genre ISEG/ALLIEDSX, des systèmes de courtage brevetés, des technologies, outils d'intégration et fonctions de règlementation locales.

Il s'agit de la plus grande collaboration dans le domaine de la FinTech, à l'origine du plus grand virage jamais observé sur les marchés de capitaux émergents.

« Les sociétés en début d'activité n'ont actuellement nulle part où jeter l'ancre une fois leur premier tour de financement bouclé, que ce soit via une plateforme de financement communautaire ou des amis et parents », indique Edward Fitzpatrick, DG d'ISEG. « L'augmentation des coûts de cotation et des règlementations plus strictes n'ont fait qu'accentuer l'écart entre les sociétés, ce qui a mener à l'échec des petites à moyennes entreprises sur des places qui ne sont plus adaptées aux desseins de sociétés dont la croissance débute ou ne s'inscrit pas encore dans la durée. Le fossé s'est élargi avec l'évolution du marché et nous l'avons comblé », ajoute M. Fitzpatrick.

ALLIEDSX est une place boursière émergente qui répond aux besoins de ces entreprises grâce à une règlementation et des outils de négociation plus souples que les grandes bourses. ALLIEDSX a créé une structure alliant technologies, savoir-faire et procédures qui satisfait parfaitement les exigences de ce marché. Elle simplifie la procédure à laquelle sont soumises les entreprises en phase de démarrage et réduit les risques auxquels s'exposent les investisseurs.

ISEG a également créé et investi dans une gamme de produits et de services FinTech évolutifs destinés aux entreprise cotées sur une place boursière ALLIEDSX qui les place sur ce qu'ISEG a appelé la super autoroute du capital « The Capital Superhighway » (TM). Cette initiative offre des outils qui permettront aux entreprises en début d'activité de parvenir à un stade de développement ultérieur plus vite et de manière plus sûre.

ALLIEDSX propose à 50 pays une place financière émergente adaptée à des besoins précis qui va révolutionner les marchés de capitaux en créant la première « Capital Superhighway » conçue pour aider les entreprises en phase de démarrage durant leur cycle de croissance.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.alliedSX.com

