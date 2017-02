Semaine des enseignantes et des enseignants 2017 - Le Conseil supérieur de l'éducation salue l'engagement des enseignantes et des enseignants à l'égard de la réussite éducative







QUÉBEC, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine des enseignantes et des enseignants 2017, qui se déroule du 5 au 11 février, la présidente par intérim et secrétaire générale du Conseil supérieur de l'éducation, Mme Lucie Bouchard, tient à souligner l'inestimable travail de celles et de ceux qui, tous les jours de l'année scolaire, savent éveiller la curiosité de leurs élèves, étancher leur soif de savoir, susciter leur capacité de réflexion et les aider à forger leur avenir.

Le thème de la Semaine Grâce à vous, je grandis, je réussis!, interpelle tout particulièrement le Conseil. Dans son dernier rapport sur l'état et les besoins de l'éducation, publié en octobre 2016, il rappelle que la mission de l'école, qui est de permettre à tous les jeunes de développer leur plein potentiel, doit demeurer une priorité au Québec.

Le Conseil veut également profiter de cette semaine des enseignantes et des enseignants pour souligner la qualité des services du personnel enseignant ainsi que son engagement à l'égard de la réussite éducative et rappeler l'importance d'associer ce personnel à la réflexion sur l'évolution du système éducatif québécois.

Le Conseil supérieur de l'éducation du Québec est constitué de 22 membres nommés par le gouvernement et issus du monde de l'éducation ou d'autres secteurs d'activité de la société québécoise. Institué en tant que lieu de réflexion en vue du développement global de l'éducation à moyen et à long terme, il a pour fonction de conseiller le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et la ministre responsable de l'Enseignement supérieur sur toute question relative à l'éducation. La réflexion du Conseil est le fruit de délibérations entre les membres bénévoles de ses instances, lesquelles sont alimentées par des études documentaires, l'audition d'experts et des consultations menées auprès d'acteurs de l'éducation engagés directement sur le terrain.

