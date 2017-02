Lear signe un accord définitif visant l'acquisition de l'activité sièges d'automobile de Grupo Antolin







SOUTHFIELD, Michigan, 6 février 2017 /PRNewswire/ -- Lear Corporation (NYSE : LEA), un important fournisseur mondial de sièges d'automobile et de systèmes électriques, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif visant l'acquisition de l'activité sièges d'automobile de Grupo Antolin.

L'activité sièges de Grupo Antolin a son siège social en France avec ses ventes et ses opérations concentrées dans 5 pays en Europe. L'activité sièges de Grupo Antolin est composée de l'assemblage de sièges juste-à-temps, des structures et mécanismes de sièges et des garnitures de sièges et elle est bien positionnée parmi les plus grands constructeurs automobiles européens, dont Peugeot Citroën, Daimler, Renault Nissan et Volkswagen. L'activité sièges de Grupo Antolin a une équipe de direction expérimentée, des installations modernes et une réputation de fabrication sans gaspillage, de qualité supérieure et d'innovation, dont notamment les conceptions du siège légères à haute fonctionnalité.

La transaction est évaluée à ?286 millions selon la méthode de comptabilité de trésorerie, sans facteur d'endettement. Lear a l'intention de financer la transaction au moyen de fonds en caisse. La clôture de la transaction devrait se produire dans la première moitié de 2017 sous réserve des conditions habituelles, y compris des approbations réglementaires en Europe. Lear s'attend à ce que la transaction soit relutive pour le bénéfice 2017 par action à la clôture.

« L'acquisition de l'activité sièges de Grupo Antolin en Europe est une autre étape importante dans le renforcement de notre principale activité sièges en diversifiant davantage nos ventes mondiales de sièges, une expansion de nos capacités de composants de sièges et l'accélération de la croissance rentable des ventes », a déclaré Matt Simoncini, le président et PDG de Lear. « Cette transaction renforcera encore la position de Lear comme leader mondial dans les sièges d'automobile et créera une valeur importante pour nos actionnaires ».

L'activité sièges de Grupo Antolin réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ ?300 millions et comprend 12 installations de fabrication, 2 centres technologiques et 2 273 employés contractuels et à temps plein.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995, y compris les énoncés concernant les résultats financiers anticipés et la liquidité. Les mots « veut », « peut », « conçu pour », « perspectives », « croit », « devrait », « s'attend à », « planifie », « prévoit », « a l'intention de », « estime », « projette » et autres expressions similaires identifient certaines de ces énoncés prospectifs. La société peut également fournir des énoncés prospectifs dans des déclarations orales ou autres documents écrits rendus publics. L'ensemble de ces énoncés prospectifs contenus ou introduits dans le présent communiqué de presse ou dans toutes autres déclarations publiques qui portent sur la performance fonctionnelle, les événements ou les développements que la société prévoit ou anticipe peuvent survenir à l'avenir, y compris, sans limitations, les déclarations liées aux opportunités d'affaires, aux contrats de vente accordés, au carnet de commandes et aux ententes commerciales en cours ou les déclarations exprimant des opinions sur les résultats d'exploitation futurs sont des énoncés prospectifs. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de l'un ou de tous les énoncés prospectifs faits par la société. Les facteurs, les risques et les incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats anticipés comprennent, mais ne se limitent pas aux conditions économiques générales sur les marchés dans lesquels la société opère, y compris les variations de taux d'intérêt ou de taux de change ; le contrôle des devises et la capacité de couvrir économiquement les devises ; la situation financière et la restructuration des actions des clients et fournisseurs de la société ; les variations des niveaux de production réels de véhicules industriels des estimations actuelles de la société ; les fluctuations de la production de véhicules ou la perte d'affaires pour ce qui est, ou le manque de succès commercial, d'un modèle de véhicule pour lequel la société est un fournisseur important ; les perturbations dans les relations avec les fournisseurs de la société ; les conflits de travail mettant en cause la société ou ses importants clients ou fournisseurs ou qui autrement affectent la société ; le résultat des négociations auprès de la clientèle et l'impact des réductions de prix imposées par le client ; l'impact et le calendrier des coûts de lancement du programme et la gestion de la société des lancements de nouveaux programmes ; les coûts, le timing, et le succès de la restructuration des actions ; les augmentations de la garantie de la société, la responsabilité du produit ou les frais de retrait ; les risques associés à la conduite des affaires à l'étranger ; l'impact des règlementations sur les opérations à l'étranger de la société ; la réussite opérationnelle et financière des coentreprises de la société ; les conditions concurrentielles ayant une incidence sur la société et ses principaux clients et fournisseurs ; les perturbations des systèmes informatiques de la société, y compris ceux liés à la sécurité informatique ; le coût et la disponibilité des matières premières, d'énergie, de marchandises et de composants du produit et la capacité de la société d'atténuer de tels coûts ; l'issue des procédures légales ou réglementaires auxquelles la société est ou pourrait devenir partie ; l'impact des lois et règlementations en suspens ou les modifications des lois ou règlementations fédérales, étatiques, locales ou étrangères en vigueur; les variations imprévues des flux de trésorerie, y compris la capacité de la société d'aligner ses conditions de paiement aux fournisseurs avec ceux de ses clients ; les limites imposées par la dette existante de la société et la capacité de la société d'avoir accès aux marchés des capitaux à des conditions commercialement raisonnables ; les charges de dépréciation initiées par l'évolution défavorable de l'industrie ou du marché ; la capacité de la société d'exécuter ses objectifs stratégiques ; les variations des taux d'actualisation et le rendement réel des actifs de régime de retraite ; les coûts associés au respect des lois et règlementations environnementales ; les évolutions ou les assertions par ou contre la société relatives aux droits de propriété intellectuelle ; la capacité de la société d'utiliser sa perte nette d'exploitation, sa perte en capital et ses reports de crédits d'impôt ; les questions fiscales souveraines mondiales et la solvabilité, y compris les défauts potentiels et les effets connexes sur l'activité économique, y compris les effets possibles sur les marchés du crédit, les devises, les unions monétaires, les traités internationaux et les politiques fiscales ; l'impact des changements potentiels des politiques fiscales et commerciales aux États-Unis et la connexité par pays dans lequel nous exerçons des activités ; les changements anticipés des relations économiques et autres entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ; et autres risques décrits dans le rapport annuel de la société sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, en supplément et mis à jour par le rapport trimestriel sur formulaire 10-Q de la société pour le trimestre clos le 2 juillet 2016 et ses autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Les résultats d'exploitation futures dépendront de divers facteurs, dont les volumes de production réelle de l'industrie, les prix des marchandises et le succès de la société de mettre en oeuvre sa stratégie opérationnelle.

Les informations contenues dans ce communiqué de presse s'appuient sur des hypothèses dans le carnet de commande de la société. Le carnet de commandes de la société reflète les ventes nettes prévues à partir de l'attribution officielle de nouveaux programmes moins les programmes perdus ou abandonnés. Le calcul du carnet de commande ne tient pas compte des réductions de prix à la clientèle sur les programmes qui existent ou qui sont nouvellement attribués. Le carnet de commandes peut être affecté par diverses hypothèses intégrés dans le calcul, y compris les niveaux de production de véhicules sur les nouveaux programmes, les taux de change et le timing des lancements d'importants programmes.

Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse sont faits à partir de la date des présentes et la société n'assume aucune obligation de mettre à jour, de modifier ou de les rendre plus claires afin de tenir compte des événements, de nouvelles informations ou de circonstances survenant après la date des présentes.

À propos de Lear Corporation

Lear Corporation (NYSE : LEA) a été fondée à Detroit en 1917 en tant que American Metal Products. En 2017, la société fêtera son 100e anniversaire. Lear est l'un des plus grands fournisseurs de systèmes de sièges d'automobile et de systèmes de distribution électrique (E-Systems) au monde. Lear dessert tous les grands constructeurs automobiles dans le monde et le contenu Lear se trouve sur plus de 400 plaques signalétiques de véhicules. Les produits de classe mondiale de Lear sont conçus, mis au point et fabriqués par une équipe diversifiée d'environ 150 000 employés répartis dans 37 pays. Lear se classe actuellement nº154 sur le Fortune 500. Le siège de Lear est situé à Southfield, Michigan. Vous trouverez de plus amples informations à propos de Lear sur le site http://www.lear.com ou suivez-nous sur Twitter @LearCorporation.

À propos de l'activité sièges de Grupo Antolin

L'activité sièges de Grupo Antolin est bien positionnée parmi les grands constructeurs automobiles européens, dont Peugeot Citroën, Daimler, Renault Nissan et Volkswagen. La société réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ ?300 millions ; 12 installations de fabrication (7 en Espagne, 2 en France, 1 en République tchèque, 1 au Portugal et 1 au Maroc) ; 2 centres technologiques (en France et en Espagne) et 2 273 employés contractuels et à temps plein dans 6 pays. Le siège de l'activité sièges de Grupo Antolin est situé en France.

Communiqué envoyé le 6 février 2017 à 12:48 et diffusé par :