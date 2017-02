Fonds d'appui au rayonnement des régions - Rencontre entre le gouvernement du Québec et les élus de l'Abitibi-Témiscamingue afin de cibler les priorités régionales







ROUYN-NORANDA, QC, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - En vue de la mise sur pied du nouveau Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) et du renouvellement de la stratégie pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires (stratégie OVT), une rencontre a eu lieu aujourd'hui entre le gouvernement du Québec et les élus de la région afin de cibler les priorités régionales.

« Grâce au FARR, ce sont 100 millions de dollars qui seront à terme investis chaque année dans des projets mobilisateurs sélectionnés par les élus locaux en fonction des priorités spécifiques de leur région. Ces priorités viendront alimenter directement les orientations des ministères et des organismes gouvernementaux pour assurer la vitalité des territoires du Québec. Cette nouvelle approche s'inscrit pleinement dans la modernisation de l'action gouvernementale en région. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Je suis ravi de cette nouvelle approche qui permettra de mieux cibler les enjeux spécifiques de l'Abitibi-Témiscamingue. Le gouvernement financera ainsi des projets porteurs qui auront des retombées significatives à l'échelle régionale, et ce, comme nous l'aurons déterminé ensemble. Grâce au FARR, nous pourrons aller encore plus loin et réaliser plus de projets qui reflètent

nos priorités. »

Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« La rencontre d'aujourd'hui, entre élus municipaux et gouvernementaux, visait à convenir de la meilleure façon de cibler les priorités de développement de la région. Cette nouvelle approche démontre clairement l'esprit de partenariat qui nous anime afin d'assurer la prospérité et la vitalité dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. »

Guy Bourgeois, député d'Abitibi-Est

Faits saillants

Le FARR est un nouveau programme qui, à terme, sera doté d'une enveloppe de 100 millions de dollars par année.

Au total, d'ici 10 ans, ce sont 810 millions de dollars qui y auront été consacrés. Soulignons que d'autres fonds sont prévus pour les régions de Montréal et de la Capitale-Nationale

La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans une tournée de rencontres régionales qui permettra au ministre Coiteux et à ses collègues ministres responsables des régions d'échanger avec les élus municipaux sur la mise en place du FARR.

La stratégie OVT, qui vise à mettre en valeur les potentiels de chaque territoire dans une perspective de développement durable, sera ainsi plus près des réalités de chacune des régions puisqu'elle intégrera les priorités régionales qui auront été établies.

