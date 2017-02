12e Déjeuner-bénéfice de l'association Transport 2000 Québec : « Pour une mobilité efficace des citoyens d'aujourd'hui et de demain »







Trois récipiendaires des Prix Guy-Chartrand pour célébrer leur contribution au développement des transports collectifs

MONTRÉAL, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion de son 12e déjeuner-bénéfice annuel, l'association Transport 2000 Québec a décerné trois Prix Guy-Chartrand et un Prix du Président qui visent à reconnaître la contribution d'organisations ou de personnes aux réalisations exceptionnelles dans le domaine des transports collectifs. Le déjeuner de cette année se tenait sous le thème « Pour une mobilité efficace des citoyens d'aujourd'hui et de demain ».

Dans la catégorie Action et mobilisation des usagers, le lauréat est le Comité de transport communautaire de Gatineau. Ce Comité est composé de plus de 50 organismes communautaires et est soutenu par le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, la Ville de Gatineau et le ministère des Transports du Québec (MTMDET). Son travail concerté, sa persévérance et sa rigueur dans la préparation de son projet de transport a permis au Comité de proposer un modèle innovant et complémentaire au réseau existant permettant ainsi d'accroître la mobilité des citoyens les plus vulnérables.

Dans la catégorie Développement et amélioration des transports collectifs, le lauréat est monsieur Jonathan Lapierre de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine. M. Lapierre a contribué à mettre en place un réseau de transport collectif régional, le RÉGÎM, en obtenant l'appui des acteurs de la communauté en concertation avec les élus de tout le territoire. Le dynamisme, la volonté de changement et l'engagement personnel de M. Lapierre en tant que maire ont permis l'amélioration et la diversification de l'offre de transport collectif dans un contexte de désengagement de certains acteurs majeurs des transports interurbains et sur un territoire très étendu.

Dans la catégorie Personnalité marquante du domaine des transports collectifs, le lauréat est monsieur Benoît Robert de Communauto. Au cours des 20 dernières années, M. Benoît Robert a contribué à travers Communauto et en collaboration avec son équipe à l'évolution du concept de mobilité durable et à la complémentarité de l'automobile avec les réseaux de transport en commun dans le cocktail transport. De par son leadership, son implication sociale et sa volonté de créer des liens avec tous les partenaires du transport, M. Robert a grandement favorisé l'utilisation du transport collectif pour les usagers de Communauto.

Ces prix ont été remis grâce à une commandite OR souscrite par l'AMT, en présence de sa présidente-directrice générale par intérim, Marieke Tremblay, du président du comité d'honneur, premier vice-président, Infrastructures, et président et chef de la direction, CDPQ Infra, monsieur Macky Tall, du conférencier d'honneur, le président du Comité de transition pour la mise en oeuvre du projet de loi 76, monsieur Paul Côté, et du président de Transport 2000 Québec, monsieur François Pepin. Le déjeuner-bénéfice s'est tenu à Montréal en présence de près de 400 convives, élus, partenaires et professionnels du monde de la mobilité durable.

Enfin, un Prix spécial du Président a été décerné par monsieur François Pepin à l'Agence métropolitaine de transport (AMT) pour souligner sa contribution exceptionnelle au transport collectif depuis sa création en 1996. Au cours de ces vingt années d'existence, l'AMT a grandement amélioré le transport collectif dans la région de Montréal au niveau de l'intégration tarifaire, du développement des trains de banlieue, des stationnements incitatifs et des voies réservées.

Les photos de la remise seront disponibles sur la page www.facebook.com/Transport2000Qc/.

À propos de Transport 2000 Québec

Transport 2000 Québec est une association nationale qui, en 2017, fêtera ses 40 ans et dont la mission est de contribuer au développement global des transports collectifs au Québec et à l'amélioration des services aux usagers, en s'assurant que leur point de vue est pris en compte. La vision : s'assurer que les citoyens aient accès à des services de transports collectifs abordables, de qualité et sécuritaires. L'association se veut « la voix des usagers » sur l'ensemble du Québec.

SOURCE Transport 2000 Québec

Communiqué envoyé le 6 février 2017 à 13:00 et diffusé par :