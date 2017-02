Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues - Mise à jour et plans pour aller de l'avant







OTTAWA, le 6 févr. 2017 /CNW/ - L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a roulé à plein régime au cours des cinq derniers mois pour mettre en place une enquête portant sur l'un des enjeux les plus importants de l'histoire du Canada.

Nous reconnaissons la frustration parmi les familles et les survivantes qui sont impatientes de raconter leurs histoires dans l'espoir que leur expérience ne se reproduira pas. Nous sommes dédiés à produire un changement positif dans la vie de nos soeurs autochtones et nous nous engageons à améliorer les communications avec elles.

Grâce à notre infrastructure maintenant en place et l'embauche des principaux membres du personnel, composé de 35 personnes, dont 22 Autochtones, la table est mise pour aller de l'avant.

Nous vous invitons à une conférence de presse où les cinq commissaires donneront un aperçu des prochaines étapes et des façons dont les gens peuvent participer.

Quand: Mardi, le 7 février 2017, à 11 h



Lieu: Salle Poliquin Green, 111, Promenade Sussex, Ottawa (Ont.)



Coordonnées pour joindre par appel-conférence :



1-877-413-4790

Conference ID: 8054986#

