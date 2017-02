Destination Canada annonce de nouveaux partenaires de marketing touristique







VANCOUVER, le 6 févr. 2017 /CNW/ - Destination Canada compte deux nouvelles agences partenaires qui l'aideront à faire venir plus de voyageurs au Canada.

Les deux agences médias sélectionnées sont IPG Mediabrands Canada (IPG) et DIG Digital Innovation Group Inc. (DIG).

« Les critères suivants ont guidé notre évaluation : la pensée stratégique, la créativité, l'innovation, l'expérience en médias intégrés et de solides antécédents quant à la production de résultats exceptionnels, explique Jon Mamela, chef du marketing à Destination Canada. Ces agences ont démontré leur capacité à tirer profit de la technologie et de la force du numérique pour exécuter des plans de marketing de contenu novateurs. Elles seront nos partenaires clés pour mettre en oeuvre des programmes stratégiques qui inciteront plus de voyageurs de nos marchés cibles à planifier et à réserver un voyage au Canada. »

« Il est clair que Destination Canada comprend l'importance de la communication narrative et se situe à l'avant-garde quant à la mise à l'essai de programmes novateurs partout dans le monde », souligne Harvey Carroll, PDG d'IPG. Dans un contexte médiatique en constante évolution, nous croyons pouvoir continuer à renforcer la stratégie de contenu déjà solidement établie de Destination Canada, et nous sommes vraiment ravis de travailler avec elle pour faire augmenter les visites au Canada. »

« Nous sommes heureux de collaborer avec Destination Canada pour inspirer les visiteurs du monde entier à réserver un voyage au Canada, affirme Richard Zwicky, associé directeur, Amériques, à DIG. Destination Canada est un chef de file quant à l'utilisation des stratégies les plus novatrices en matière de marketing de destination. Nous sommes impatients de poursuivre son travail déjà couronné de succès, en intégrant une solide stratégie de contenu et des renseignements provenant des données pour diffuser du contenu personnalisé qui attirera de nombreux voyageurs dans notre magnifique pays! »

Les agences médias de Destination Canada seront responsables des éléments suivants : la stratégie liée aux canaux; l'achat média pour le référencement payant; les médias sociaux, l'achat programmatique de médias numériques et les médias traditionnels; la négociation des partenariats pour le contenu utilisé à l'échelle internationale et régionale; la production technique de médias et la mise en oeuvre de la gestion des balises, ainsi que l'analytique et la production de rapports.

Nous voulons remercier nos agences médias partenaires précédentes, soit OMD, qui a collaboré avec DDB au cours des 15 dernières années, et, plus récemment, Acronym, pour nos réussites collectives au profit de notre industrie. Nous continuerons notre travail avec OMD et Acronym jusqu'à la fin avril afin de veiller à une transition en douceur.

SOURCE Destination Canada

Communiqué envoyé le 6 février 2017 à 13:00 et diffusé par :