Appel de candidatures pour la Mention élogieuse de l'ombudsman des vétérans







OTTAWA, le 6 févr. 2017 /CNW/ - La Mention élogieuse de l'ombudsman des vétérans a été créée en 2010, dans le but de reconnaître les contributions exceptionnelles d'un nombre impressionnant de personnes et de groupes d'individus de partout au Canada, qui travaillent inlassablement au nom des vétérans des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada et de leur famille. L'appel de candidatures est maintenant lancé pour la remise Mention élogieuse 2017.

Dès aujourd'hui, le Bureau de l'ombudsman des vétérans accepte les formulaires de mise en nomination de toute personne, de toute organisation ou de tout groupe qui, en raison du travail sans relâche et du dévouement démontré envers les vétérans et leur famille, mérite de recevoir la Mention élogieuse. Les quatre catégories suivantes de mise en nomination ont été établies :

Organisme ou groupe national - Cette catégorie vise les organismes et les groupes de portée nationale dont le travail remarquable et la contribution exceptionnelle ont eu un impact durable et positif sur le bien-être des vétérans et de leur famille;

Organisme ou groupe local - Cette catégorie vise les organismes et les groupes dont le travail remarquable et la contribution exceptionnelle ont eu un impact durable et positif, à l'échelle locale ou régionale, sur le bien-être des vétérans et de leur famille;

Individu - Cette catégorie vise les personnes dont le travail remarquable et la contribution exceptionnelle ont eu un impact durable et positif sur le bien-être des vétérans et de leur famille à l'échelle nationale ou locale;

Contribution de toute une vie - Cette catégorie vise les personnes qui ont fait preuve de dévouement envers les vétérans et leur famille et qui ont fait un travail remarquable et une contribution exceptionnelle en les soutenant ou en défendant leurs droits, et ce, tout au long de leur vie.

« Il est très important pour moi de reconnaître les personnes qui consacrent leur temps à venir en aide aux vétérans dans le besoin; c'est pourquoi je vous encourage fortement à vous arrêter un moment pour remplir un formulaire de nomination pour ceux qui méritent une telle marque de reconnaissance », souligne Guy Parent, l'ombudsman des vétérans.

La nomination doit comprendre un formulaire de nomination dûment rempli, incluant un résumé des raisons pour lesquelles la personne proposée mérite la Mention élogieuse de l'ombudsman des vétérans. Consultez les lignes directrices concernant la Mention élogieuse de l'ombudsman pour en savoir plus, et apprenez-en davantage sur les récipiendaires précédents en vous rendant sur le site Web du BOV. Vous devez soumettre votre formulaire de mise en nomination d'ici le 31 mars 2017 au plus tard.

Coordonnées pour faire parvenir votre nomination complétée soit par la poste, par télécopieur ou par courriel :

Bureau de l'ombudsman des vétérans

360, rue Albert, bureau 1560

Ottawa ON K1R 7X7

Télécopieur : 613-944-2939

Courriel : communication@ombudsman-veterans.gc.ca

SOURCE Ombudsman des vétérans

Communiqué envoyé le 6 février 2017 à 12:55 et diffusé par :