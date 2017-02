Les prévisions de WestJet pour 2017? Une année pleine de récompenses







Grâce au programme Récompenses WestJet perfectionné, il est plus facile d'accumuler des récompenses et de profiter des avantages du programme

CALGARY, le 6 févr. 2017 /CNW/ - WestJet a lancé aujourd'hui son programme Récompenses WestJet peaufiné et perfectionné afin de simplifier l'expérience des utilisateurs et de leur offrir la possibilité d'accumuler plus de récompenses, plus vite.

« Nous travaillons sans cesse pour faire de Récompenses WestJet le meilleur programme de récompenses dont puissent profiter les Canadiens, et ces changements reflètent nos efforts », a indiqué Marshall Wilmot, vice-président principal, Marketing et Numérique de WestJet. « À partir d'aujourd'hui, le programme Récompenses WestJet ne prévoit plus de remise à zéro des taux d'accumulation à la date anniversaire de l'adhésion et de changement des taux d'accumulation selon les dépenses faites aux différents niveaux. De plus, le programme propose maintenant trois niveaux faciles à comprendre et les critères d'admissibilité au niveau Argent ont été abaissés. Nous sommes réputés pour écouter nos invités, et grâce à ce programme fait sur mesure pour répondre aux besoins des voyageurs, il n'a jamais été aussi facile de recevoir des avantages de vol afin de pouvoir voyager pour le plaisir ou pour affaires avec WestJet. »

Voici les principales nouveautés du programme qui entrent en vigueur aujourd'hui :

Pour les vols et les forfaits vacances WestJet, les taux d'accumulation sont liés au niveau atteint au moment de la date du vol. Les membres de niveau Turquoise obtiennent des remises de 1 % sur les vols effectués et de 0,5 % sur les forfaits vacances. Les membres de niveau Argent reçoivent des remises de 3 % sur les vols effectués et de 1 % sur les forfaits vacances. Les membres de niveau Or bénéficient de remises de 5 % sur les vols effectués et de 1 % sur les forfaits vacances.

Une structure simplifiée pour le niveau Turquoise, avec un seul ensemble de taux d'accumulation sur les vols et les forfaits vacances.

Une réduction des dépenses de vol nécessaires pour atteindre le niveau Argent - 1 000 $ de moins que ce qui était requis auparavant.

Un nouveau numéro de téléphone prioritaire, réservé aux membres de niveau Or et accessible exclusivement depuis l'appli WestJet.

Les récompenses de seuil continuent d'être liées aux dépenses de vol reconnues au cours de n'importe quelle année d'admissibilité.

Veuillez consulter la Foire aux questions de Récompenses WestJet pour obtenir davantage de précisions. Les avantages du niveau Or pour les membres de Récompenses WestJet admissibles comprennent deux bagages enregistrés gratuits, l'embarquement prioritaire, aucuns frais pour modifier un vol de même journée à l'enregistrement, dix bons de salons d'aéroport, quatre bons de présélection de sièges, un contrôle de sécurité prioritaire aux aéroports participants et un numéro d'assistance dédié. Pour adhérer au programme Récompenses WestJet, rendez-vous sur le site WestJet.com.

WestJet

Nous sommes fiers d'être le transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada, qui s'appuie sur une culture primée axée sur le service à la clientèle et qui est reconnu comme l'un des meilleurs employeurs à l'échelle nationale. Avec notre compagnie aérienne régionale, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe. Au moyen de partenariats avec des transporteurs qui représentent chaque région majeure du monde, nous rendons plus de 150 destinations dans plus de 20 pays accessibles à nos invités. Misant sur le vaste réseau, l'horaire convivial et l'expérience-invité de renom de WestJet, Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles, avec des possibilités d'hébergement variées pour chaque invité. Les membres de notre programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances WestJet, entre autres. Nos membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet en tout temps, pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction - même pour les soldes de places. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, rendez-vous à l'adresse westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Le transporteur aérien préféré au Canada en 2016 (Gustavson School of Business à l'Université de Victoria)

Entreprise la plus respectée au Canada en 2016 pour sa responsabilité sociale d'entreprise (Reputation Institute)

2016/2015/2014/2013/2012 - Classée au troisième rang des meilleures marques canadiennes (magazine Canadian Business)

2016/2015/2014/2013 - Carte WestJet World Elite MasterCard RBC classée no 1 au Canada (magazine MoneySense)

2015/2011/2010/2008/2007/2006/2005 - Parmi les cultures d'entreprise les plus admirées au Canada (Waterstone Human Capital)

2015 - Meilleur employeur du Canada (Aon Hewitt)

SOURCE WestJet

