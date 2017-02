Capital régional et coopératif Desjardins s'associe au Groupe Norbec pour assurer le maintien de l'entreprise en Montérégie







Le Groupe Norbec est chef de file canadien dans la fabrication et l'installation de chambres froides préfabriquées et leader québécois dans la fabrication de panneaux isolants architecturaux

BOUCHERVILLE, QC, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Un investissement de Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD), permet aux deux propriétaires fondateurs, Dominique Majeau et Jean-Pierre Gingras, de se retirer graduellement de l'actionnariat et de transférer leur expertise à la nouvelle équipe de gestion. Avec ses deux usines à Boucherville et Saint-Hyacinthe comptant près de 200 employés, le Groupe Norbec pourra poursuivre sa croissance à titre de leader de marché dans ses deux créneaux.

Pour M. Luc Ménard, chef de l'exploitation de Desjardins Entreprises Capital régional et coopératif, le gestionnaire de CRCD, l'injection de capital dans le Groupe Norbec fait le pont entre deux générations d'entrepreneurs. « Je salue la décision de Mme Majeau et M. Gingras d'avoir tenu à conserver ce fleuron en Montérégie. En devenant actionnaire majoritaire de l'entreprise, CRCD lui permet de demeurer dans la région qui l'a vu croître et de maintenir les emplois. L'équipe de gestion sortante peut ainsi sécuriser les avoirs accumulés dans leur entreprise et les membres de l'équipe de direction qui reste en place se voit ouvrir la porte pour devenir actionnaires au cours des prochaines années », souligne-t-il.

Pour les cofondateurs Jean-Pierre Gingras et Dominique Majeau, respectivement président sortant du Groupe Norbec et membre du conseil d'administration, le choix de CRCD en tant que partenaire financier est apparu évident. « Nous partageons les mêmes valeurs de développement régional. Nous entrevoyons une transition qui se fera dans le respect des gens et des acquis qui ont fait de cette entreprise le leader qu'elle est devenue », précisent-ils.

M. Jan Lembregts, récemment nommé à la tête de l'entreprise et lui-même investisseur, reconnaît qu'un tel partenariat s'avère des plus stratégiques pour son entreprise. « Il nous permet de maintenir la propriété de Groupe Norbec au Québec, nous assure de la poursuite de nos opérations et ouvre la voie à un plan de croissance des plus prometteurs », conclut-il.

À propos de Groupe Norbec

Fondé en 1982, le Groupe Norbec n'a cessé de connaître une croissance et un développement soutenues année après année. Composée de deux filiales, cette entreprise de la Montérégie compte près de 200 employés. La filiale Systèmes Norbec est leader canadien dans le marché de la fabrication et l'installation de chambres froides préfabriquées et sur mesure. L'autre filiale, Norbec Architectural, est leader de marché québécois dans la fabrication de panneaux isolants architecturaux destinés à l'enveloppe du bâtiment. Le Groupe Norbec a acquis une réputation enviable de chef de file dans de nombreux secteurs : les supermarchés, les restaurants, les usines de transformation alimentaire, les entrepôts réfrigérés, les centres hospitaliers et les centres de recherche. www.norbec.com

À propos de Capital régional et coopératif Desjardins

Avec quelque 100 000 actionnaires, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) est une société publique dont l'actif net atteint 1 643 M$. CRCD contribue au développement économique du Québec, notamment au moyen de plusieurs leviers qu'il développe en collaboration avec son gestionnaire, Desjardins Entreprises Capital régional et coopératif. Ces leviers, dont CRCD est le pilier, constituent son écosystème entrepreneurial qui vise à valoriser et garder le meilleur de l'entrepreneuriat d'ici. C'est ainsi que CRCD appuie, directement ou indirectement, la croissance de plus de 410 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec, contribuant ainsi au maintien et à la création de plus de 68 000 emplois. www.capitalregional.com

