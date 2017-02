Spectrum lance son humidimètre de sol TDR 350







AURORA, Illinois, le 6 février 2017 /CNW/ - Spectrum Technologies, Inc., un important fabricant de technologie de mesure des plantes, a annoncé le lancement de son humidimètre FieldScout TDR 350, la prochaine génération de la série TDR 300.

Les nouvelles améliorations au modèle TDR 350 incluent la mesure de la conductivité électrique, la mesure de la température de surface du gazon, un afficheur rétroéclairé amélioré, une interface Bluetooth intégrée et un récepteur GPS interne, outre ces caractéristiques est inclus la technologie éprouvée de réflectométrie temporelle sur laquelle se fie les professionnels en gazon lorsqu'il s'agit de la marque FieldScout TDR.

« L'humidimètre de sol TDR portatif est la norme de référence de l'industrie en matière de mesure de l'humidité du sol spécifique à chaque site », a déclaré M. Mike Thurow, président-directeur général. « Grâce à cet ensemble de technologie TDR 350 amélioré, les inspecteurs pourront obtenir encore plus d'efficacité et réaliser des économies de main-d'oeuvre en gestion d'irrigation. »

Grâce à l'interface Bluetooth intégrée et au récepteur GPS interne, aucun composant supplémentaire n'est requis pour la connectivité GPS et Bluetooth. L'enregistreur de données à grande capacité peut enregistrer environ 50 000 mesures avec les coordonnées GPS. Les registres de données peuvent être sauvegardés sur une clé USB ou via une connexion Bluetooth vers les téléphones intelligents ou tablettes avec SpecConnect FieldScout Pro.

Le modèle TDR 350 comporte un afficheur DEL rétroéclairé exclusif dans l'industrie qui fournit des contrastes optimaux pour la lisibilité dans des conditions de luminosité élevées ou faibles et des chiffres plus grands pour faciliter une meilleure lisibilité des mesures.

Spectrum Technologies procure au marché agricole, du golf, des sports et du gazon la possibilité de transformer les mesures des plantes en renseignements qui engendrent des décisions profitables avec des technologies qui incluent la surveillance météorologique et environnementale, les outils de gestion des nutriments, les outils intégrés de lutte contre les ravageurs (IPM) et les outils de mesure d'humidité et de qualité du sol.

Spectrum Technologies a été fondée en 1987 par Mike Thurow et son siège social est établi à Aurora, à l'Illinois, aux États-Unis. Spectrum est un chef de file dans la fourniture de technologies de pointe dans le secteur agricole, horticole et du gazon aux clients à l'échelle mondiale. Les marques de Spectrum Technologies incluent : WatchDog, FieldScout, WaterScout, DataScout, LightScout, TruFirm et SpecConnect. Spectrum Technologies a reçu 23 prix AE50 remis par l'American Society of Agricultural and Biological Engineers et ces prix témoignent de l'engagement profond de l'entreprise envers l'innovation et la qualité. Pour plus de renseignements, veuillez composer le 1 800 248-8873 ou veuillez consulter le site Web en ligne www.specmeters.com.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/464969/TDR_350_hires_frc.jpg

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/464971/Flying_TDR_350_frc.jpg

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/464793/Spectrum_Logo.jpg

SOURCE Spectrum Technologies, Inc.

Communiqué envoyé le 6 février 2017 à 11:12 et diffusé par :