Le site du WebShop de Linde offre maintenant une version mobile conviviale

MISSISSAUGA, Ontario, 6 février 2016 /CNW/ - Linde Canada Limitée a apporté des améliorations à son site de commerce électronique en lui conférant des capacités de conception de sites Web adaptatifs qui le rendent plus convivial sur les appareils mobiles. Ceci permet à un site Web de s'adapter aux dimensions de l'écran du dispositif de l'utilisateur.

« La conception de sites Web adaptatifs (RWD) offre aux clients une présentation uniforme, qu'ils accèdent au WebShop par le biais de leur ordinateur personnel, tablette ou téléphone intelligent, sans égard aux dimensions de l'écran, » a déclaré monsieur Robert Parkanyi, directeur de l'eBusiness - Linde Amériques. « Au cours des dernières années, nous avons observé la façon dont nos clients utilisent notre WebShop et notre nouvelle conception vise à faciliter de faire affaires en ligne avec Linde. »

Le site Web bilingue situé au http://www.achats.lindecanada.com fournit des descriptions, des images et des prix pour plus de 10?000 produits, notamment les gaz, le matériel de soudage et de coupage, les consommables et les produits de sécurité.

« Les clients interentreprises (B2B) s'attendent à une expérience d'achats en ligne aussi plaisante et conviviale que leur expérience entre entreprise et client (B2C) lorsqu'ils ne sont pas au bureau, » a indiqué monsieur Parkanyi. « Notre nouvelle conception offre une expérience B2C à nos clients B2B. »

Linde prévoit d'améliorer davantage son site et y offrir un service de discussion en ligne et une application mobile avec laquelle les clients pourront scanner les codes barres des bouteilles vides pour renouveler les commandes de produits, trouver le magasin Linde le plus près, obtenir les coordonnées et plus encore.

« L'application mobile offre à nos clients une caractéristique de commodité supplémentaire au moment de faire affaires avec nous, avec un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. » a expliqué monsieur Christian Lafleur, chef des ventes chez Linde Canada Limitée.

Linde Canada est membre de The Linde Group, une entreprise de gaz et d'ingénierie de renommée mondiale. The Linde Group a enregistré, pour l'exercice financier 2015, un chiffre d'affaires de 26,3 milliards CAD (17,944 milliards EUR) ce qui fait d'elle l'une des plus importantes sociétés de gaz et d'ingénierie au monde. Elle compte environ 65?000 employés travaillant dans plus de 100 pays à l'échelle mondiale. La stratégie du groupe est axée sur une croissance rentable à long terme et se concentre sur l'expansion de ses activités internationales grâce à des produits et des services innovants. Linde agit de manière responsable à l'égard de ses actionnaires, ses partenaires commerciaux, ses employés, la société et l'environnement, pour chacun de ses domaines d'activité, chacune des régions où elle est active et chacun de ses sites partout le monde. Linde est soucieuse de développer des technologies et des produits qui associent les objectifs de valeur pour les clients et de développement durable.

