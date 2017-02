Semaine du développement international - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, souligne l'engagement et la contribution de la Ville de Montréal en matière de solidarité internationale







MONTRÉAL, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la 27e édition annuelle de la Semaine du développement international le maire de Montréal et responsable des relations internationales, M. Denis Coderre, a souligné l'engagement et la contribution de la Ville de Montréal en matière de solidarité internationale.

« La coopération et la solidarité internationale ont toujours occupé une place importante à la Ville de Montréal. Depuis la signature d'un premier accord de jumelage en 1979, Montréal a constamment démontré sa volonté de favoriser les échanges entre les municipalités et de contribuer au mieux-être des citoyens. D'ailleurs, cette solidarité et ce désir d'entraide font partie de la fibre montréalaise et des valeurs de notre organisation. Nos actions en matière de solidarité internationale sont reconnues par nos partenaires, ici comme à l'étranger. Dans le cadre de la Semaine du développement international, je tiens à souligner l'engagement et les réalisations en matière de solidarité internationale de l'organisme public qu'est la Ville de Montréal. Nous sommes fiers de reconnaître et de mettre de l'avant l'expertise développée par nos services corporatifs et par nos employés au cours des nombreuses missions de coopération internationale auxquels ils ont participé », a déclaré M. Denis Coderre.

La participation de la Ville de Montréal dans le domaine de la coopération et de la solidarité internationale se traduit concrètement de plusieurs façons.

Programme de congés solidaires

La Ville de Montréal met en oeuvre le Programme de congés solidaires depuis 2006, en collaboration avec les organismes de coopération internationale principalement Saco et Uniterra-CECI. Depuis, des employés montréalais ont effectué plus de 50 missions en transport, en informatique, en finances, en gestion urbaine, en ressources humaines et en gestion documentaire. Des villes comme Bamako, Dakar, Blantyre, Cotonou, Thiès et Pobé ont bénéficié de l'expertise montréalaise.

«Notre participation au programme de congés solidaires confirme notre engagement à encourager des projets de mission de solidarité internationale de court terme. C'est une formule innovatrice qui permet aux employés de la Ville de s'impliquer sur une base volontaire et d'agir en faveur de la lutte contre la pauvreté dans le monde. D'autre part, les organismes ajoutent à leur offre de service une expertise municipale d'appoint de plus en plus recherchée », a ajouté le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

Programme de coopération municipale Haïti / Canada (PCM)

La Ville de Montréal participe à la mise en oeuvre le Programme de coopération municipale Haïti / Canada (PCM), en collaboration avec la Fédération canadienne des municipalités et l'Union des municipalités du Québec et financé par Affaires mondiales Canada. La Ville de Montréal contribue notamment à renforcer la capacité institutionnelle de la mairie de Port-au-Prince afin d'améliorer les perspectives de développement économique local ainsi que la qualité de vie des citoyens. Outre la capacité accrue de mobilisation fiscale de la mairie, cette contribution a notamment permis l'identification des rues de Port-au-Prince la réhabilitation d'écoles communales et l'aménagement et l'installation de bibliothèques.

Service de police de Montréal

Depuis 1995, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) participe à des missions de maintien de la paix, en collaboration avec divers partenaires. Ainsi, plus de 652 policiers montréalais ont participé à des missions de maintien de la paix réparties dans 12 pays (Haïti, Afghanistan, Soudan, Rwanda, Kosovo, Congo Côte d'Ivoire, Bosnie-Herzégovine, Guatemala, Jordanie, Timor, Leste, Sierra Léone).

Service de sécurité incendie de Montréal

Après avoir construit une école primaire à Debussy, près de Port-au-Prince, des pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) continuent d'appuyer celle-ci depuis 2006, notamment afin de fournir un uniforme et un repas quotidien aux écoliers (souvent le seul repas que les enfants mangeront dans leur journée), ainsi que du matériel scolaire suffisant.

La 27e semaine du Développement international se déroule du 5 février au 11 février 2017 à l'initiative d'Affaires mondiale Canada.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 6 février 2017 à 11:16 et diffusé par :