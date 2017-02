Avis aux médias - Prenez la voie des célébrations avec VIA Rail Canada







OTTAWA, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, le député d'Ottawa-Sud, David McGuinty, et le maire d'Ottawa, Jim Watson, se joindront à Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction de VIA Rail Canada, pour présenter la participation de VIA Rail aux festivités du 150e du Canada, le mardi 7 février prochain.



Qui : L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports

David McGuinty, Député d'Ottawa-Sud

Jim Watson, maire d'Ottawa

Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction de VIA Rail







Date : Le mardi 7 février 2017







Heure :





12 h 20 - 12 h 30

Arrivée des médias 12 h 30 - 12 h 40

Conférence de presse 12 h 40 - 12 h 45

Session photo à l'extérieur 12 h 45 - 12 h 50

Scrum







Endroit :









Gare VIA Rail à Ottawa



200, Tremblay Road, Ottawa



