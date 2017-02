La Tournée 5/20 de retour pour l'hiver







QUÉBEC, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Avec sa popularité grandissante, la Tournée 5/20 se remet en marche jusqu'au 31 mars 2017, pour le plus grand bonheur des visiteurs pendant la saison froide. L'Aquarium du Québec, le Musée de la civilisation, le Musée du Fort, le Musée national des beaux-arts du Québec et l'Observatoire de la Capitale s'associent à nouveau afin d'offrir aux visiteurs un rabais de 20 % sur le coût d'entrée, sur présentation de la facture d'un autre attrait participant. Une façon d'encourager les clientèles d'ici et d'ailleurs à découvrir plus d'un attrait de la capitale cet hiver.

L'Aquarium du Québec, un terrain de jeux qui déborde de vie

L'unique Aquarium au Québec qui héberge 10 000 animaux marins : poissons, reptiles, amphibiens, invertébrés et mammifères marins. Parmi eux, ours blancs, morses et phoques seront au coeur des nombreuses animations, dont leur repas ou leur entraînement. Une expérience fascinante pour petits et grands! Couvrant seize hectares, le vaste site est très bien aménagé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cet hiver, vivez en famille la magie féérique du Festi Lumière avec plus de 500 000 lumières DEL qui éclairent le site extérieur. Durant la semaine de relâche, autant la visite quotidienne et le parcours en soirée du Festi Lumière seront au rendez-vous! www.aquariumduquebec.com

L'Observatoire de la Capitale, le sommet de Québec

En plus d'offrir la plus haute et la plus belle vue panoramique sur Québec, l'Observatoire de la Capitale présente une nouvelle expérience originale, dans un parcours intuitif, imagé et rythmé, permettant de découvrir l'histoire de notre capitale, mais aussi ce qui a forgé l'identité des Québécois. Il offre un tour d'horizon unique, parfois large et lumineux, grâce aux vues panoramiques à couper le souffle, mais parfois intime, par l'entremise de ses couloirs immersifs. Deux zones de projection font vibrer les visiteurs dans une incursion au coeur de la capitale l'hiver, puis dans un film de haute voltige tourné par un drone survolant Québec de façon époustouflante et jamais vue. Les quatre faces intérieures de l'Observatoire dévoilent quatre horizons thématiques - notre société, notre politique, notre histoire et notre culture - ainsi qu'une zone d'interprétation à hauteur d'enfant illustrée à la main par l'artiste Pishier. www.observatoire-capitale.com

Le Musée national des beaux-arts du Québec, un complexe muséal unique à Québec

Situé au coeur du parc des Champs-de-Bataille, l'un des parcs urbains les plus prestigieux au monde, le Musée national des beaux-arts du Québec est un complexe muséal unique alliant l'art, l'architecture et la nature. La vaste collection du Musée, qui compte plus de 38 000 oeuvres réalisées depuis le 17e siècle, est mise en valeur dans quatre pavillons distincts. Peintures, sculptures, dessins, photographies, estampes sont présentés dans les différentes expositions du pavillon d'art historique, alors que les oeuvres des artistes phares Jean-Paul Lemieux, Alfred Pellan, Fernand Leduc et Jean-Paul Riopelle brillent dans le pavillon d'art moderne. Le 4e pavillon, inauguré en juin 2016, met en lumière la collection d'art contemporain du Québec après 1960 incluant l'art inuit, l'art décoratif et le design. La pyramide de verre, reliant l'ensemble des pavillons, propose un espace-découvertes pour les enfants. www.mnbaq.org.

Le Musée de la civilisation, découvrez l'inattendu

Avec des expositions originales et audacieuses, le Musée de la civilisation transporte petits et grands au centre des grandes villes du monde, aux côtés de fascinantes civilisations anciennes, au milieu de mouvements sociaux-culturels marquants et au coeur de la société québécoise. Situé dans le Vieux-Québec, le Musée de la civilisation est une expérience culturelle phare pour toutes les familles de la région et un choix d'activité incontournable pour les visiteurs en vacances. Cette saison, à ne pas manquer : La Bibliothèque la nuit, Comme chiens et chats, Observer. L'expo qui déroute! et Nanotechnologies. www.mcq.org

Le Musée du Fort, pour revivre la bataille des plaines d'Abraham

Depuis les 50 dernières années, le Musée du Fort présente de façon unique les faits saillants des six sièges de la ville de Québec, dont la célèbre bataille des plaines d'Abraham. En 30 minutes, vous comprendrez l'impact qu'ont eu la géographie de la région et les stratégies militaires qui ont fait de Québec une ville si fortement convoitée. L'immense maquette de 40 m2 représentant la région de Québec vers 1750 et les projections positionnent le Musée du Fort comme un passage au travers duquel l'histoire se fond au visage de la ville, où le patrimoine raconte son épopée et manifeste des marques ressenties encore aujourd'hui. www.museedufort.com

L'Office du tourisme de Québec salue la Tournée 5/20

L'Office du tourisme de Québec (OTQ) salue à nouveau cette offre audacieuse. Le succès remporté depuis sa création en 2015 est indéniable et les 12 500 entrées de l'été 2016 démontrent clairement que la Tournée plaît aux visiteurs qui sillonnent la région tout en profitant concrètement aux attraits participants. Constitué d'un réel engagement et d'une implication constante dans sa promotion, le groupe démontre la pertinence d'unir ses efforts et de renouveler les styles d'alliances. L'Office tient d'ailleurs à souligner la qualité de ce partenariat qui correspond aux orientations de son Plan d'affaires 2017-2021 quant à l'importance d'instaurer de nouvelles façons de faire.

