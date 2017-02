Sondage : Les jeunes consommateurs utilisent davantage les outils de paiement alternatifs et souhaiteraient moins utiliser les comptes bancaires







La deuxième étude annuelle sur les paiements de l'Organisation canadienne des fournisseurs de comptes prépayés (OCFCP) indique un rapprochement vers les outils de paiement alternatifs et un éloignement des produits bancaires traditionnels pour certaines occasions et certains consommateurs

TORONTO, le 6 févr. 2017 /CNW/ - Une étude récente a révélé que bien que 99 % des Canadiens aient un compte bancaire, il y a un intérêt grandissant, particulièrement chez les jeunes Canadiens, pour l'adoption d'outils de paiement alternatifs qu'ils perçoivent comme plus pratiques. L'utilisation et la popularité des cartes prépayées continuent d'augmenter. Au même moment, 13 % des consommateurs utilisent moins leurs comptes bancaires.

Le sondage annuel How Canadians Pay Today (Comment les Canadiens paient aujourd'hui) a été réalisé auprès de 1 006 consommateurs canadiens par Leger et commandé par l'Organisation canadienne des fournisseurs de comptes prépayés (OCFCP), le représentant du secteur des services prépayés connaissant une croissance rapide au Canada. Les cartes prépayées émises par American Express, Mastercard et Visa ont atteint 3,1 milliards $ en chargement sur les cartes prépayées à utilisation générale de tous les types au Canada en 2015.

« La population canadienne utilise fortement les services bancaires et de nombreux consommateurs ont une volonté affirmée d'essayer de nouveaux produits de services financiers », indique M. David Eason, cofondateur de l'OCFCP et président du conseil d'administration. « Le sondage de cette année indique que les jeunes Canadiens en particulier adoptent les outils de paiement émergents qui sont plus pratiques et sécuritaires. Les cartes prépayées figurent dans le haut de la liste en tant que produit de paiement à la croissance la plus rapide et affichent le niveau de satisfaction le plus élevé parmi les outils de paiement. »

Les autres constatations du sondage How Canadians Pay Today comprennent :

Les Canadiens utilisent encore des comptes bancaires et des cartes de crédit, mais l'adoption des outils de paiement émergents augmente. 99 % des Canadiens ont un compte bancaire, mais 13 % utilisent moins leur compte bancaire. 92 % des Canadiens ont des cartes de crédit, mais 31 % ne souhaitent pas en avoir. 80 % des Canadiens n'aiment pas avoir beaucoup d'argent comptant sur eux, et 58 % font moins d'achats en argent comptant que l'année dernière.

La majorité des Canadiens (59 %) ont utilisé des outils de paiement alternatifs et citent le caractère pratique comme principale raison (70 %). 33 % des Canadiens ne souhaitent pas utiliser les banques traditionnelles parce que les fournisseurs alternatifs et les nouveaux outils sont moins chers et plus pratiques. 26 % des consommateurs souhaitent utiliser davantage les outils de paiement numériques comme Apple Pay.

8 % plus de consommateurs se tournent vers les cartes prépayées American Express, Mastercard et Visa comparativement à 2015. Près de la moitié de ces consommateurs gagnent moins de 40 000 $ par année, et près de la moitié (57 %) ont moins de 45 ans, dont un tiers sont âgés de moins de 35 ans. En général, un utilisateur de carte prépayée American Express, Mastercard et Visa est plus susceptible d'être : un homme, âgé de 18 à 44 ans, et un utilisateur d'une méthode de paiement alternative.

Les cartes prépayées affichent les niveaux de croissance les plus élevés de tous les outils de paiement. La satisfaction par rapport aux cartes prépayées rechargeables est de 95 %, une hausse de 22 % par rapport à 2015. La satisfaction par rapport aux cartes prépayées à utilisation unique est de 89 %, une hausse de 14 % par rapport à l'année dernière.

60 % des consommateurs trouvent l'idée intéressante d'utiliser les cartes prépayées pour aider leurs enfants à gérer leur argent. 47 % des personnes ayant des enfants de moins de 18 ans à la maison envisageraient de le faire.

Les Canadiens sont préoccupés par la sécurité de leurs cartes de débit et de crédit. Ils ont moins de préoccupations au sujet des cartes prépayées. 60 % des Canadiens sont préoccupés par la sécurité de leurs cartes de crédit et de débit pour les achats en ligne. Près de la moitié des Canadiens (47 %) s'inquiètent au sujet de la sécurité des fonds pour tout achat avec des cartes de crédit ou de débit. La plupart des Canadiens (environ 55 %) ont exprimé des préoccupations additionnelles au sujet de la sécurité et du vol d'identité lorsqu'ils utilisent leurs cartes de crédit et de débit à l'étranger, mais ils sont beaucoup moins préoccupés par la sécurité et le vol d'identité lorsqu'ils utilisent une carte prépayée American Express, Mastercard ou Visa (28 %). La majorité des Canadiens aiment l'idée qu'une carte prépayée leur faciliterait les choses en voyage.

Les Canadiens ont encore de la difficulté avec leur budget. Près de la moitié des Canadiens (44 %) ont eu de la difficulté à respecter leur budget au cours de la dernière année. 26 % des Canadiens laissent souvent un solde impayé sur leur carte de crédit, et 25 % ont eu de la difficulté avec leur pointage de crédit. 40 % ont habituellement eu une dette de carte de crédit.

Pour accéder à une infographie qui indique les principales constatations du sondage, cliquez ici.

À propos des cartes prépayées

Les cartes prépayées American Express, Mastercard et Visa, également appelées cartes prépayées à utilisation générale, constituent un outil de paiement rentable, souple et facile à utiliser. Les cartes peuvent servir partout où les réseaux (American Express, Mastercard et Visa) sont présents, même en ligne et dans le monde entier. Elles remplacent rapidement les chèques à titre d'option moins chère et plus sécuritaire pour effectuer des paiements. Aux points de vente, les cartes prépayées American Express, Mastercard et Visa ont l'apparence et la fonction des cartes traditionnelles de crédit et de débit. Elles garantissent la même protection contre la fraude et les pertes que toutes les autres cartes du réseau, à une exception près : elles permettent d'accéder à des montants préétablis et prépayés par un consommateur, un gouvernement ou une entreprise.

À propos de l'Organisation canadienne des fournisseurs de comptes prépayés (OCFCP)

L'OCFCP est une organisation à but non lucratif, et la porte-parole de l'industrie des produits de paiement prépayés à utilisation générale au Canada. Elle est la seule association exclusivement consacrée à cette industrie en plein essor, et elle a reçu l'appui des principales institutions financières, des réseaux de cartes de paiement, ainsi que d'autres intervenants de l'industrie. L'OCFCP mise sur la sensibilisation et l'éducation, afin de permettre aux consommateurs et aux entreprises de profiter entièrement de ces produits populaires. Les membres de cet organisme à but non lucratif comprennent les principaux établissements financiers, les réseaux de cartes de paiement, les responsables de programmes et les fournisseurs clés qui appuient la croissance de cette industrie. Parmi les membres fondateurs figurent : American Express (Banque Amex du Canada), la Banque de Montréal, Berkeley Payment Solutions, Blackhawk Network, la Compagnie Home Trust, Incomm Canada, Mastercard Canada, Norton Rose Fulbright, Peoples Trust Company, RBC, la Banque Scotia et The Fletcher Group LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.cppo.ca/fr/. Communiquez avec l'OCFCP sur Twitter et LinkedIn.

