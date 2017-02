Nomination à Mine Arnaud







SEPT-ÎLES, QC, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Émilie Paquet deviendra la nouvelle directrice des relations avec le milieu et des communications de Mine Arnaud le 20 février prochain.

Avant de joindre l'équipe de Mine Arnaud, elle était directrice générale de la Chambre de commerce de Sept-Îles. Mme Paquet possède une vaste expérience en communications et en affaires publiques. Elle a également travaillé comme coordonnatrice des communications à Tourisme Côte-Nord et directrice de l'information au Journal le Nord-Est. Elle est aussi très impliquée auprès d'organismes comme le Club Optimiste et la Fondation régionale l'Hôpital Sept-Îles.

« Je suis heureux d'accueillir Mme Paquet dans notre équipe. Grâce à son expérience en communications et son implication dans la communauté de Sept-Îles, elle sera un atout de taille pour les prochaines étapes de notre projet », a mentionné Michel Lafontaine, directeur du projet de Mine Arnaud.

Mine Arnaud est une filiale à part entière de Ressources Québec. Elle gère, pour et au nom des détenteurs de titres miniers, à savoir Ressources Québec et Yara International ASA, le projet minier situé dans le canton Arnaud. Mine Arnaud s'engage à respecter les plus hauts standards de l'industrie minière et à se démarquer par son expertise, son savoir-faire ainsi que son soutien et son respect des collectivités et de l'environnement.

