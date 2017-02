RBC récolte plus d'une douzaine de prix Euromoney 2017 dans le secteur de la gestion de patrimoine







RBC est reconnue par ses pairs comme la meilleure banque privée canadienne pour une 10e année consécutive.

TORONTO, le 6 févr. 2017 /CNW/ - Pour une 10e année consécutive, la Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) a récolté les plus grands honneurs dans la catégorie services de banque privée au Canada dans le cadre du sondage d'Euromoney de 2017 sur les services de banque privée et de gestion de patrimoine. De plus, RBC s'est classée au premier rang dans 14 catégories.

« Cette reconnaissance de nos pairs pour une dixième année est tout un honneur pour nous, a déclaré Ann Bowman, chef, Banque privée - Canada. Nos activités et nos services ont évolué au cours de la dernière décennie, mais l'engagement de nos employés à contribuer à la réussite et à la réalisation des objectifs financiers de nos clients demeure indéfectible. »

En reconnaissance de son engagement en matière d'innovation et pour une deuxième année de suite, RBC a également reçu des prix dans deux catégories liées aux technologies innovatrices : l'Expérience client et les systèmes administratifs.

« Ces prix témoignent de la capacité de RBC de répondre aux besoins évolutifs de sa clientèle fortunée, souligne David Agnew, chef de la direction, RBC Gestion de patrimoine - Canada. En collaboration avec nos partenaires des autres secteurs de RBC, nos conseillers, représentants-conseillers en placements, professionnels des successions et des fiducies, spécialistes de la planification de patrimoine et équipes de soutien mondiales offrent des services de gestion de patrimoine élaborés et complets avec une extraordinaire orientation client. »

RBC Gestion de patrimoine - Canada a aussi été récompensée dans plusieurs autres catégories, dont : meilleurs services à la clientèle fortunée (actifs de 5 M$ US à 30 M$ US et actifs de 5 M$ US à 30 M$ US ), investissement socialement responsable et investissement d'impact, services de banque d'investissement, services commerciaux et recherche et conseils sur la répartition d'actifs.

Créé en 2004, le sondage d'Euromoney sur les services de banque privée et la gestion de patrimoine est considéré comme l'un des plus importants étalons du secteur de la gestion de patrimoine à l'échelle mondiale. Les résultats du sondage sont fondés principalement sur une méthodologie de classement par groupe d'unités comparable.

Les distinctions obtenues par RBC dans le cadre du sondage d'Euromoney font suite à d'autres récompenses récentes, soit le titre de meilleure banque privée au Canada pour une cinquième année consécutive à la remise des prix Global Private Banking Awards 2016, ainsi que le titre de meilleure banque privée canadienne pour une troisième année consécutive à la remise des prix Family Wealth Report Awards 2016.

RBC Gestion de patrimoine

RBC Gestion de patrimoine est l'un des cinq plus importants gestionnaires de patrimoine au monde*. RBC Gestion de patrimoine sert directement des clients aisés, fortunés et ultrafortunés dans le monde entier en leur offrant une gamme complète de services bancaires, de services de placement, de services de fiducie et d'autres solutions de gestion de patrimoine depuis ses principaux centres opérationnels au Canada, aux États-Unis, dans les îles Britanniques et en Asie. Elle fournit en outre aux clients institutionnels et aux particuliers des produits et des services de gestion d'actifs directement et par l'intermédiaire de RBC et de distributeurs externes, au moyen de sa division RBC Gestion mondiale d'actifs (qui comprend BlueBay Asset Management). RBC Gestion de patrimoine compte plus de 875 milliards de dollars canadiens d'actifs sous administration, plus de 580 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion et 4 780 conseillers financiers, banquiers privés et chargés de comptes des services fiduciaires. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez au www.rbcgestiondepatrimoine.com/canada.html.

*Classement Global Private Banking KPI Benchmark 2016 de Scorpio Partnership. Aux États-Unis, les titres sont offerts par l'intermédiaire de RBC Gestion de patrimoine, division de RBC Marchés des Capitaux, SARL, filiale en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada. Membre du NYSE, de la FINRA et de la SIPC.

