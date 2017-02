Entente de principe SCCUQ-UQAM : la grève du 7 février est annulée







MONTRÉAL, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université du Québec à Montréal (SCCUQ) et la direction de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) ont conclu une entente de principe à la table de négociation vendredi et, en conséquence, la journée de grève prévue pour le mardi 7 février est annulée.

Le Syndicat a obtenu, au cours des dernières heures, des gains sur les plans salarial et normatif. Le SCCUQ convoquera ses membres à une Assemblée générale spéciale dans environ deux semaines, le temps de finaliser les documents, pour leur présenter le contenu de l'entente de principe et leur permettre de voter sur le règlement global.

La convention collective des personnes chargées de cours de l'UQAM était échue depuis le 31 décembre 2014.

Fondé en 1978, le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'UQAM (SCCUQ) représente les quelque 2400 membres de ce corps enseignant. Il s'agit du plus vieux syndicat de personnes précaires au Québec. Il est affilié à la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) qui regroupe quelque 35 000 membres dans les cégeps, les établissements privés et les universités. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec.

