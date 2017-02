Ajout d'espace pour la formation générale - Investissement de plus de 4 M$ pour l'agrandissement de l'école l'Éco-Pin dans la région de la Chaudière-Appalaches







NOTRE-DAME-DES-PINS, QC, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Afin d'offrir des installations de qualité, sécuritaire et qui répondent aux besoins des élèves et du personnel, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, et le député de Beauce-Sud, M. Paul Busque, ont annoncé aujourd'hui un investissement gouvernemental de 4,4 millions de dollars pour l'agrandissement et le réaménagement de l'école l'Éco-Pin, située à Notre-Dame-des-Pins.

« L'annonce d'aujourd'hui démontre encore une fois que notre gouvernement continue de faire de l'éducation sa priorité. Nous souhaitons ainsi répondre aux besoins de modernisation des infrastructures ainsi qu'à la croissance de l'effectif scolaire. Il est essentiel d'offrir aux jeunes du Québec les meilleures conditions d'apprentissage et d'enseignement possible pour leur donner de meilleures chances de réussir », a souligné le ministre Proulx.

L'aide gouvernementale servira à financer l'ajout de quatre classes, d'un gymnase et d'une bibliothèque scolaire municipale. « Je me réjouis de cet investissement, qui aura sans aucun doute des effets positifs sur l'environnement d'apprentissage de nos enfants et sur la qualité de vie des familles de cette communauté. Les travaux effectués permettront d'accueillir un plus grand nombre d'élèves », a ajouté le député Busque.

Précisons que l'aide financière annoncée aujourd'hui est accordée dans le cadre de la mesure Ajout d'espace du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Assortie cette année d'une enveloppe budgétaire de 553 millions de dollars, cette mesure s'inscrit dans le Plan québécois des infrastructures 2016-2026, qui permet la réalisation de projets de construction, d'agrandissement et de réaménagement d'écoles ainsi que l'acquisition de bâtiments ou d'équipements nécessaires aux commissions scolaires. Des établissements de formation générale et de formation professionnelle ainsi que des services régionaux de scolarisation destinés aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage pourront en bénéficier.

