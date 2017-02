La Banque Scotia fait un don de 15 000 $ pour soutenir les secours au Nouveau-Brunswick







TORONTO, le 6 févr, 2017 /CNW/ - Après les tempêtes de verglas qui ont récemment frappé le nord-est du Nouveau?Brunswick, vous pouvez soutenir les interventions de secours dans cette région en visitant la page http://bit.ly/2jR3zqX pour faire une contribution à la Croix Rouge canadienne. La Banque Scotia fait un don de 15 000 $ à cet égard. Nos pensées accompagnent toutes les personnes touchées par les évènements.

«Il est important pour nous de contribuer aux mesures de secours entamées en raison de la crise du verglas» a fait savoir Craig Thompson, premier vice-président, région de l'Atlantique, Banque Scotia. «Nous sommes conscients qu'un grand nombre de clients et d'employés de la Banque Scotia ainsi que beaucoup de leurs proches sont éprouvés et nous allons travailler de près avec eux afin qu'ils reçoivent le soutien dont ils ont besoin.»

Le décès de deux personnes et l'hospitalisation de plusieurs autres ont été attribués au passage des tempêtes de verglas. De plus, comme des installations faisant partie des infrastructures ont été endommagées, beaucoup de foyers ont été privés d'électricité.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Antilles, en Amérique centrale et en Asie-Pacifique. Elle s'est donné pour mission d'aider ses 23 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2016, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 88 000 employés et son actif à 896 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 6 février 2017 à 10:30 et diffusé par :