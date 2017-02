Semaine des enseignantes et des enseignants - Merci d'accompagner nos enfants sur le chemin de la réussite !







QUÉBEC, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine des enseignantes et des enseignants, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) tient à remercier tous ceux et celles qui accompagnent nos jeunes, de la classe jusqu'à la réussite !

« Votre présence, votre savoir-faire et votre passion se doivent d'être soulignés, tout particulièrement en cette semaine. Jour après jour, vous vous engagez dans vos classes, auprès de vos élèves, de leur famille et du milieu scolaire afin qu'ils apprennent, évoluent, grandissent et réussissent ! Merci à tout le personnel enseignant ! », souligne la présidente de la FCPQ, madame Corinne Payne.

Jusqu'au 11 février, c'est sous le thème « Grâce à vous, je grandis, je réussis ! » que se déroule la Semaine des enseignantes et enseignants. Pour Corinne Payne, « votre présence auprès de nos enfants, la formation que vous leur octroyez et le temps que vous leur consacrez sont chers aux yeux des parents. Leur transmettre des apprentissages et les accompagner dans ce processus, c'est aussi leur donner le goût de persévérer dans leur cheminement scolaire ».

La présidente de la FCPQ invite tous les parents et les enfants qui évoluent au sein du réseau scolaire à prendre un moment, au cours de la semaine, pour remercier le ou les enseignants qu'ils côtoient. Votre petit geste de reconnaissance aura assurément une grande portée dans le coeur du personnel enseignant.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 40 ans, les comités de parents des commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

