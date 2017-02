Le projet d'Hydro-Canyon Saint-Joachim franchit une autre étape : Québec donne le feu vert pour la construction du barrage







BOISCHATEL, QC, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Simard, a annoncé aujourd'hui l'adoption d'un décret gouvernemental autorisant le projet d'aménagement hydroélectrique Hydro-Canyon Saint?Joachim sur la rivière Sainte-Anne. Ce geste, posé en vertu de la Loi sur le régime des eaux, assure la conformité des plans et devis visant la construction du barrage et autorise la location de la force hydraulique et des droits du domaine de l'État.

Rappelons que le projet d'aménagement hydroélectrique Hydro-Canyon Saint?Joachim vise l'exploitation du potentiel hydroélectrique de la chute Sainte-Anne, à environ 5,7 kilomètres de son embouchure dans le fleuve Saint-Laurent. Il a été approuvé dans le cadre du programme d'octroi de forces hydrauliques pour le développement de projets de 50 mégawatts ou moins mis de l'avant par les communautés locales ou autochtones.

«?Je suis très heureuse que le projet d'Hydro-Canyon Saint?Joachim passe à une autre étape, car il établit des assises prometteuses pour le développement durable au Québec. En plus de fournir de l'énergie propre et renouvelable, il favorisera la création d'emplois et se traduira en retombées économiques significatives pour la population de Saint-Joachim et de la MRC de la Côte-de-Beaupré?», a affirmé la députée Simard.

