AACSB International reconnaît 35 écoles qui sont des moteurs de l'innovation dans l'enseignement commercial à l'échelle mondial







La deuxième édition annuelle Innovations That Inspire présente les moyens uniques par lesquels les écoles de commerce changent le statu quo pour répondre aux besoins sociétaux tout en responsabilisant les chefs d'entreprise de demain.

TAMPA, Floride, 6 février 2017 /PRNewswire/ -- Dans un environnement qui se mondialise rapidement et un monde en évolution constante, les écoles de commerce offrent plus de valeur que jamais. Aujourd'hui lors de sa Conférence des doyens 2017, AACSB International (AACSB), le plus grand réseau d'éducation planétaire au monde, a dévoilé 35 innovations qui représentent le travail critique étant accompli par les écoles de commerce pour améliorer leurs communautés et la société dans son ensemble.

La deuxième initiative annuelle Innovations That Inspire reconnaît les institutions agissant comme champions du changement dans le paysage de l'enseignement commercial. Un total de 315 soumissions a été reçu dans 33 pays, reflétant l'augmentation des demandes mondiales de la société et le besoin critique d'écoles de commerce associées et visionnaires. L'initiative ? et le travail qu'elle met en valeur ? souligne le rôle important que l'innovation joue dans la réalisation de la vision généralisée dans l'industrie pour l'enseignement commercial, que l'AACSB a dévoilé en 2016.

« L'initiative 2017 Innovations That Inspire représente des idées de pointe que les écoles de commerce ont à offrir, alors qu'elles travaillent sans relâche et de façon créative pour résoudre les défis les plus pressants de notre époque », a déclaré Thomas R. Robinson, président et PDG de l'AACSB. « Grâce à des idées significatives et des possibilités croissantes pour l'engagement, les écoles sont à l'origine des répercussions positives pour assurer un monde meilleur de plus en plus branché ».

Dans le cadre de l'initiative de 2017, on a demandé aux écoles membres de l'AACSB de partager la manière dont leurs établissements favorisent le changement dans trois domaines distincts d'engagement :

l'engagement à travers les disciplines : les écoles saisissent l'opportunité d'engager et de relier entre eux leur expertise à travers les disciplines des affaires, de l'art, des sciences, de l'ingénierie, de la médecine et du droit, tout en capitalisant sur la vaste base de connaissances ? la redéfinition de nouvelles voies pour l'impact, la croissance et le développement.

l'engagement avec les entreprises : d'autres institutions créent des liaisons pivotantes avec le milieu des affaires en offrant des possibilités révolutionnaires d'apprentissage expérientiel pour les étudiants, des partenariats de création de connaissances au corps professoral et de nouveaux réseaux d'innovation et de croissance positive pour les communautés locales et étendues.

l'engagement d'une communauté diversifiée : en reconnaissant l'importance que jouent les différents points de vue, les écoles accélèrent l'engagement à travers les communautés diversifiées pour défendre les efforts d'inclusion, pour identifier des stratégies alternatives, pour favoriser des perspectives différentes et pour autonomiser la prise de conscience afin d'améliorer et de conduire la prospérité économique mondiale.

Pour un aperçu des innovations présentées, consultez le site www.aacsb.edu/innovations-that-inspire. En outre des 35 nommés, l'AACSB continuera à partager les pratiques exemplaires qui mettent en évidence les remarquables efforts en cours pour transformer l'enseignement commercial via sa revue primée BizEd magazine, sa lettre d'information AACSB LINK, son AACSB Blog et ses initiatives de plaidoyer mondial et de sensibilisation.

À propos d'AACSB International

En tant que le plus important réseau d'enseignement commercial au monde connectant le monde universitaire aux entreprises, l'AACSB fournit des services d'intelligence sur l'enseignement commercial, d'assurance qualité et de développement professionnel à plus de 1 500 organisations membres dans 97 pays et territoires. Fondé en 1916, l'AACSB agrée 780 écoles de commerce dans le monde entier. Son siège mondial est situé à Tampa, en Floride, aux États-Unis, son siège en Asie-Pacifique est situé à Singapour et son siège de la zone EMEA est situé à Amsterdam, aux Pays-Bas. Pour plus d'informations, consultez le site www.aacsb.edu .

