Complice des vacanciers depuis 1987, Transat célèbre son 30e anniversaire







MONTRÉAL, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Transat A.T. inc., l'une des plus grandes entreprises de tourisme intégrées au monde et le chef de file de l'industrie des voyages vacances au Canada, fête cette année son 30e anniversaire. Afin de souligner le chemin parcouru et célébrer l'avenir, l'entreprise réserve tout au long de l'année des surprises et des activités spéciales aux vacanciers, à ses partenaires, notamment aux agences de voyages, et à ses 5 000 employés en Amérique du Nord et en Europe.

« Nous oeuvrons dans une industrie vigoureuse et stimulante, quoiqu'exigeante, qui connaît une croissance continue. Forte de ses 30 ans d'expérience, notre organisation sait s'adapter à un environnement changeant et répondre aux besoins des voyageurs de plus en plus branchés, spontanés et responsables, déclare Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction de Transat A.T. inc. Les voyageurs sont au rendez-vous, et nous abordons l'avenir avec un grand optimisme. »

Avec une présence dynamique dans les domaines de l'organisation de voyages, du transport aérien, de la gestion hôtelière et de la vente au détail, Transat bénéficie d'atouts exceptionnels pour offrir un produit de qualité aux voyageurs. Toute l'entreprise travaille plus que jamais en synergie afin d'offrir aux vacanciers des forfaits alléchants, un transport aérien fiable, un service à destination efficace, un service à la clientèle personnalisé, bref, une expérience de voyage totale et unique. Les vacances occupent une place toute spéciale dans le calendrier annuel des Canadiens et des Européens, et Transat est privilégiée d'accompagner sa clientèle dans ces moments précieux.

Transat croit depuis toujours en la magie des vacances. Complice des voyageurs depuis 30 ans, nous connaissons le pouvoir extraordinaire et le sentiment de bonheur et d'anticipation qu'exercent les vacances sur les gens. En proposant différentes activités originales, Transat ensoleillera davantage le quotidien des voyageurs par la joie des vacances, l'essence même de sa marque. Pour souligner le lancement des festivités, l'entreprise dévoile un logo spécial, qui met en évidence ses 30 ans et l'étoile - emblème du groupe - et une vidéo d'animation qui nous fait voyager dans l'univers de Transat. D'autres activités surprises seront dévoilées pendant l'année.

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances, qui oeuvre dans le transport aérien, l'hôtellerie, les forfaits voyages et la distribution. Surtout présente au Canada, en Europe, au Mexique et dans les Caraïbes, Transat propose quelque 25 pays de destination et distribue des produits dans plus de 50 pays. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 10 ans et a obtenu le statut de Partenaire Travelife en 2016. Complice par excellence des vacanciers, Transat fête ses 30 ans en 2017 (TSX : TRZ).

Distinctions et prix récents

Air Transat consacrée meilleure ligne aérienne vacances en Amérique du Nord aux World Airline Awards de Skytrax (2012-2016)

Transat parmi les meilleures grandes entreprises citoyennes du Canada selon la firme de recherche Corporate Knights (de 2014 à 2016)

Air Transat au premier rang en Amérique du Nord pour l'efficacité énergétique selon Atmosfair (2011-2016)

Transat au palmarès des 10 meilleurs centres d'appels en Amérique du Nord selon BenchmarkPortal (2012 et 2015)

Air Transat élue meilleure compagnie de vols nolisés (de 2008 à 2016), et Transat, meilleur voyagiste (de 2014 à 2016), aux Agent's Choice Awards de Baxter Travel Media

Air Transat désignée meilleure compagnie aérienne (de 2013 à 2015), et Transat, meilleur voyagiste (2013, 2015 et 2016), à la remise des trophées Uni-Vers de l'Association des Agents de Voyages du Québec

