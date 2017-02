Semaine des régions 2017 - Plus de 800 emplois à combler au 1er Salon de l'emploi en région







MONTRÉAL, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Profitant de la Semaine des régions 2017, Place aux jeunes en région (PAJR) et le Mouvement Desjardins sont fiers de présenter la première édition du Salon de l'emploi en région, ce mercredi 8 février sur la grande place du Complexe Desjardins, à Montréal. Plus de 50 employeurs de 13 régions du Québec ont répondu à l'appel et seront présents pour offrir quelque 800 emplois dans des domaines variés tels que la santé, les technologies de l'information, l'administration, la comptabilité et la construction industrielle.

Pour la PDG par intérim de Place aux jeunes en région, ce succès retentissant est la représentation des besoins criants de main-d'oeuvre qualifiée en région. «?L'idée que les milieux ruraux et les régions en général sont en déclin et offrent peu d'occasions d'affaires et d'emplois est persistante, mais la réalité est toute autre. Au contraire : les besoins de main-d'oeuvre qualifiée y sont importants dans plusieurs domaines et les jeunes diplômés peuvent y trouver un travail stimulant, dans un milieu de vie différent.?»

«?La Semaine des régions fait le lien entre deux importantes priorités du Mouvement Desjardins?: faire une plus grande place aux jeunes dans nos organisations et nos communautés et contribuer au développement de toutes les régions du Québec. Grâce à ce partenariat, nous permettons aux jeunes de se réaliser dans des emplois de qualité. Une autre façon pour Desjardins d'enrichir la vie des personnes et des communautés?», a ajouté Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins et président d'honneur de la Semaine des régions 2017.

Les visiteurs du Salon pourront compter sur l'expertise des agents de migration de Place aux jeunes pour les accompagner dans leurs démarches. De plus, des représentants d'organisations régionales seront sur place pour répondre à toutes leurs questions sur les milieux de vie où sont offerts les emplois. Les entrepreneurs pourront par ailleurs découvrir différentes offres de reprises d'entreprises ou de développement d'affaires en région.

Semaine des régions

Mise sur pied il y a six ans, la Semaine des régions propose plusieurs activités thématiques à Québec et à Montréal mettant en vedette les milieux régionaux, les emplois et les opportunités d'affaires qui s'y trouvent. Cette année, la Semaine sera lancée avec une table ronde réunissant plusieurs personnalités québécoises autour de la question de la complémentarité rurale-urbaine, suivie de plusieurs autres activités, dont des tournées d'établissements scolaires et des activités de réseautage à l'intention des jeunes souhaitant en savoir plus sur les régions.

PAJR tient aussi à remercier les nombreux partenaires, dont Desjardins et la Coop fédérée, qui s'investissent dans la réussite de ces initiatives.

À propos de Place aux jeunes en région

OEuvrant à l'épanouissement des personnes et à la vitalité des régions, PAJR travaille depuis plus de 25 ans à l'établissement des jeunes diplômés en région. Durant la dernière Stratégie d'action jeunesse 2009-2014, plus de 5?400 diplômés âgés entre 18 et 35 ans ont emménagé en région grâce au soutien de PAJR. L'organisation est financée par le Secrétariat à la jeunesse, le Mouvement Desjardins et de nombreux partenaires locaux.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de plus de 260 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon le palmarès établi par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

