La LCBO invite les magasins d'alimentation à présenter leur soumission pour la vente de bière et de cidre







TORONTO, le 6 févr. 2017 /CNW/ - La LCBO a publié aujourd'hui un appel d'offres à l'intention des magasins d'alimentation qui souhaitent vendre de la bière et du cidre, et qui y seraient autorisés. Jusqu'à 80 magasins d'alimentation pourraient être retenus dans le cadre de l'appel d'offres publié au site Web pour marchés publics www.Biddingo.com.

L'appel d'offres est la première étape du concours qui permettra de sélectionner les magasins d'alimentation qui pourront acheter de la bière et du cidre de la LCBO pour les vendre ensuite au public. Il s'agit d'un processus ouvert, juste et transparent par lequel les magasins d'alimentation qui remplissent certaines conditions pourront proposer leurs modalités financières pour leur achat de bière et de cidre de la LCBO. Les magasins d'alimentation qui auront été retenus pourront ensuite présenter une demande à la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario en vue d'obtenir l'autorisation de vendre de la bière et du cidre.

Les conditions que doivent remplir les magasins d'alimentation sont stipulées dans les règlements pris en application de la Loi sur les alcools.

Les magasins d'alimentation qui souhaitent soumissionner sont priés d'ouvrir un compte au site www.biddingo.com. Ils pourront ensuite avoir accès au document d'appel d'offres de la LCBO.

Les soumissions doivent être reçues au plus tard le 10 mars 2017 à 10 h 59 (heure normale de l'Est).

La LCBO tiendra, sur le Web, une réunion générale à l'intention des soumissionnaires (dans le document d'appels d'offres, la réunion est désignée par les mots « General RFB Respondents' Meeting »). La réunion aura lieu le 13 février 2017, à 10 h (heure normale de l'Est), au site http://unikron.com/lcbo/.

La LCBO a retenu les services d'un commissaire à l'équité. Cette personne donnera ses avis et supervisera le déroulement du concours pour en garantir l'intégrité et l'équité.

Jusqu'à 210 magasins d'alimentation devraient être autorisés avant la fin de juin 2017. À terme, jusqu'à 450 magasins d'alimentation devraient pouvoir vendre de la bière et du cidre.

La LCBO, une entreprise du gouvernement de l'Ontario, est l'un des plus importants acheteurs et détaillants de boissons alcoolisées au monde. Par ses 659 points de vente au détail, son commerce en ligne, ses catalogues, ses services de commandes spéciales et son réseau de plus de 210 magasins-agences - un moyen commode, socialement responsable et d'un bon rapport coût-efficacité pour les consommateurs des zones rurales d'acheter de l'alcool -, la LCBO offre annuellement aux consommateurs et aux titulaires d'un permis d'alcool près de 24?000 produits de plus de 80 pays.

Les revenus provenant des ventes annuelles que réalise la LCBO sont versés au Trésor provincial sous la forme d'un dividende. Grâce à l'expansion et à la modernisation de son réseau de points de vente au détail, et par son souci de rationaliser ses activités et de rehausser l'expérience de magasinage pour ses clients, la LCBO a réussi à accroître le dividende qu'elle verse au gouvernement et à la population de l'Ontario chaque année depuis 22 ans et est en voie de faire de même cette année. Au cours de l'exercice 2015-2016, la LCBO a réalisé un chiffre d'affaires de 5,57 milliards de dollars et remis au gouvernement provincial un dividende record de 1,935 milliard de dollars, sans compter les taxes perçues. Ces revenus aident à financer d'importants services publics tels que les soins de santé, l'éducation et les infrastructures publiques.

Pour de plus amples renseignements, voir le site www.LCBO.com.

