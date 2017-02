Avis aux médias - Le gouverneur général célébrera les plus éminents chercheurs en sciences et en génie du Canada







OTTAWA, le 6 févr. 2017 /CNW/ - Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, remettra divers prix décernés par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall, le mardi 7 février 2017, à 18 h.

« Les prix du CRSNG nous aident à célébrer et à encourager les chercheurs et innovateurs canadiens de premier plan, a indiqué le gouverneur général. Ils nous permettent aussi de faire connaître l'importance et l'ingéniosité du travail effectué au Canada. »

Les prix du CRSNG suivants seront remis durant la cérémonie :

le Prix de doctorat Gilles-Brassard du CRSNG pour la recherche interdisciplinaire

les Bourses commémoratives E.W.R. Steacie

les Prix Synergie pour l'innovation

le Prix Brockhouse du Canada pour la recherche interdisciplinaire en sciences et en génie

le Prix John-C.-Polanyi du CRSNG

la Médaille d'or Gerhard-Herzberg en sciences et en génie du Canada

Les noms des récipiendaires seront annoncés en matinée, le jour de la cérémonie. Pour de plus amples renseignements sur l'annonce des récipiendaires, les programmes et les prix du CRSNG, veuillez consulter le site www.nserc-crsng.gc.ca.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir cette cérémonie sont priés de confirmer leur présence au préalable auprès du Bureau de presse de Rideau Hall et de se présenter à l'entrée Princesse Anne avant 17 h 45 le jour même.

