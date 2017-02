Pour favoriser la conciliation travail-famille - Le ministre Proulx annonce une aide financière de près de 580 000 $ pour des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2017







QUÉBEC, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Pour toujours mieux répondre aux besoins des parents en matière de conciliation travail-famille, le gouvernement attribue une aide financière de près de 580 000 $ à 60 projets dans le cadre du Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2017. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx. Cette aide vise à soutenir de nouveaux projets ainsi qu'à bonifier ou à accroître l'offre de garde existante pour les enfants d'âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale 2017.

« Concilier travail et famille comporte certaines exigences, en particulier pour les parents travailleurs qui ont des enfants d'âge scolaire. Avec l'aide financière annoncée aujourd'hui, notre gouvernement désire leur faciliter la vie et leur offrir différentes possibilités de garde pendant la relâche et les vacances d'été. Les organismes qui offrent ces services, notamment les municipalités et les organismes communautaires Famille, évitent un casse-tête aux parents qui ne peuvent s'absenter du travail pendant ces périodes », a déclaré le ministre Proulx.

Les sommes proviennent du budget 2016-2017 accordé pour le financement nécessaire à la mise en place de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2016-2021. Cette stratégie vise à réduire les inégalités, à promouvoir des rapports égalitaires et à faciliter la conciliation travail-famille à travers diverses actions structurantes.

« Je tiens à saluer cette initiative de mon collègue, le ministre de la Famille. Chaque année, de nombreuses familles sont aux prises avec le défi de la conciliation famille-travail. Le soutien financier annoncé témoigne de l'importance accordée à cet enjeu par notre gouvernement. Ensemble, continuons à faire du Québec une société plus juste et plus égalitaire », a fait savoir la vice-première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Lise Thériault.

Rappelons que l'appel de projets pour le Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale s'est déroulé du 27 octobre au 2 décembre 2016.

Vous trouverez plus d'information sur ce programme sur le site Web du ministère de la Famille au www.mfa.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

Communiqué envoyé le 6 février 2017 à 09:00 et diffusé par :