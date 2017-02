L'ancien vice-président aux affaires corporatives et secrétaire général d'Hydro-Québec se joint à Langlois avocats







MONTRÉAL, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le cabinet Langlois avocat est heureux d'annoncer que Pierre-Luc Desgagné, ex-vice-président aux affaires corporatives et secrétaire général d'Hydro-Québec se joindra à notre équipe de droit des affaires, dès le 6 février 2017.

À ce titre, Me Desgagné conseillera les clients en droit de l'énergie, de l'environnement, en gouvernance, en droit des transports, en négociations, en affaires gouvernementales et en législation.

Fort d'une expérience variée tant dans le milieu des affaires que dans la sphère politique, son expertise est également reconnue dans la gestion de crise et les affaires publiques. Qui plus est, Me Desgagné a développé des connaissances approfondies dans des dossiers liés à l'acceptabilité sociale des projets de développements.

« Pierre-Luc Desgagné est un exemple de rigueur et de leadership. Sa vaste expérience en matière de gouvernance et en gestion de projets, son réseau d'affaires étendu et son approche à la fois humaine et professionnelle seront de grands atouts pour notre cabinet. », a mentionné Jean-François Gagnon, chef de la direction de Langlois avocats. « Langlois consolide ainsi son équipe déjà aguerrie en droit des affaires et pourra encore mieux servir ses clients dans ce secteur en forte croissance. »

« Après plus de quinze années de carrière passées dans les hautes sphères de la plus grande société d'État en énergie au Québec, c'est avec enthousiasme que j'entrevois la contribution que je pourrai apporter à Langlois et à ses clients », a mentionné Me Desgagné. « Il s'agit d'un défi professionnel stimulant qui me permettra de mettre à profit mon expertise dans le domaine du droit et consolider des liens d'affaires durables. »

Un parcours professionnel rigoureux

Avant de se jointe à Langlois, Pierre-Luc Desgagné était vice-président - Affaires publiques et gouvernementales chez Hydro-Québec. Au cours des 12 ans qu'il y a passés, Me Desgagné a occupé différentes fonctions d'importance, se spécialisant notamment dans la planification stratégique dans affaires publiques, les relations gouvernementales et dans le développement du réseau de transport électrique, rapidement devenu le plus important réseau de recharge public du Québec. Qui plus est, il a été occupé les fonctions de chef de cabinet adjoint du premier ministre du Québec, M. Lucien Bouchard durant quatre ans.

Impliqué socialement depuis plusieurs années, Me Desgagné est actuellement membre du conseil d'administration et du comité exécutif de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, trésorier de Pro Bono Québec, membre du conseil d'administration de la Compagnie Jean Duceppe et du CORIM et membre du comité consultatif du WWF Québec.

Enfin, il a été lauréat du prix « Jeune cadre de l'année » du Concours provincial ARISTA 2007 de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, et finaliste dans la catégorie « Accomplissement stratégie d'affaires » des Prix des conseillers juridiques ZSA 2016.

À propos de Langlois avocats

Avec plus de 120 professionnels pratiquant dans les grandes régions de Montréal, de Québec et de Lévis, Langlois avocats est l'un des cabinets d'avocats les plus importants de la province. Au total, Langlois avocats compte plus de 225 employés et offre une gamme complète de services juridiques réputés en litige civil et commercial, en gouvernance et éthique, en droit du travail et de l'emploi, en droit administratif, en droit maritime, en droit public et immobilier, et en droit des affaires. Le cabinet figure au deuxième rang des meilleurs cabinets d'avocats québécois selon le classement de la revue Canadian Lawyer.

