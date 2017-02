Le Canada, le Québec et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s'allient pour la construction du nouveau pont Gouin







SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les infrastructures modernes et efficaces comme les ponts contribuent à une qualité de vie élevée en favorisant l'accès aux emplois, en appuyant les entreprises locales. Le nouveau pont Gouin sera adapté aux besoins de tous les usagers (conducteurs, piétons, cyclistes) et constituera un actif important pour la population de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la région.

M. Jean Rioux, député de Saint-Jean (Québec), au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, se joint à Mme Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, au nom de M. Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, et à M. Michel Fecteau, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, pour annoncer le début des travaux de construction du nouveau pont Gouin.

Ce projet, dont le coût total s'élève à plus de 126 millions de dollars, consiste principalement à construire une nouvelle structure située un peu plus au nord que l'actuelle. La nouvelle structure sera composée de deux voies par direction, de deux accotements, de deux trottoirs et d'une piste cyclable bidirectionnelle (du côté sud). Elle permettra d'assurer un lien interrives sécuritaire, de récupérer la fonctionnalité complète du pont, d'améliorer la mobilité des personnes et des biens, et, enfin, d'harmoniser la trame urbaine.

Les travaux débuteront au cours des prochaines semaines. Le pont actuel demeurera ouvert à la circulation, et ce, jusqu'à ce que le nouveau pont soit construit et prêt à accueillir les quelque 20 000 véhicules qui l'emprunteront quotidiennement.

Citations

« Notre gouvernement reconnaît l'importance d'offrir aux Québécois des infrastructures fiables qui permettent des déplacements plus rapides afin qu'ils puissent passer plus de temps précieux avec leur famille. Nous réalisons des investissements qui favorisent la croissance et la prospérité de la classe moyenne, tout en établissant les bases solides d'une économie durable pour l'avenir. En investissant dans les infrastructures de transport comme celle-ci, nous contribuons à ce qu'elles demeurent sécuritaires et efficaces pour des années à venir. »

M. Jean Rioux, député de Saint-Jean (Québec), au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Cette annonce marque le coup d'envoi de cet important chantier nécessitant des investissements d'un peu plus de 126 millions de dollars. C'est une excellente nouvelle pour les gens de la région qui pourront profiter de cette importante infrastructure! »

M. Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec.

« Je me réjouis de cette importante contribution gouvernementale dans la région de la Montérégie. Cette infrastructure de transport régionale qu'est le pont Gouin occupe une place stratégique dans le corridor nord-sud de la MRC du Haut-Richelieu. Une fois les travaux achevés, la population de Saint-Jean-sur-Richelieu et des environs pourra emprunter une structure moderne, pleinement fonctionnelle et durable pour au moins les 75 prochaines années. »

Mme Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie.

« La construction du nouveau pont Gouin est l'élément clé de notre vaste projet de revitalisation du Vieux-Saint-Jean. En plus d'être une infrastructure de transport majeure reliant les deux rives de notre municipalité, le nouveau pont aura une image de marque distinctive pour Saint-Jean-sur-Richelieu. »

M. Michel Fecteau, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Faits en bref

Le coût total du projet est 126,3 millions de dollars, et la contribution du gouvernement du Québec s'élèvera à 94,3 millions.

Par l'intermédiaire du Fonds Chantiers Canada, le gouvernement du Canada fournira au maximum 18,6 millions de dollars pour ce projet.

fournira au maximum 18,6 millions de dollars pour ce projet. Des investissements additionnels pouvant atteindre 120 000 $ seront alloués par le gouvernement du Canada (Parcs Canada) pour l'aménagement d'une petite place publique pour laquelle le gouvernement du Québec (ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports) a prévu investir un montant maximal de 180 000 $.

(Parcs Canada) pour l'aménagement d'une petite place publique pour laquelle le gouvernement du Québec (ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports) a prévu investir un montant maximal de 180 000 $. La Ville de Saint-Jean -sur-Richelieu contribuera à hauteur de 26 millions de dollars pour des aménagements particuliers sur le nouveau pont et des travaux sur son réseau routier.

