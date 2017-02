Avis aux médias - Le gouverneur général prononcera une allocution lors de l'évènement Carrefour 2017







OTTAWA, le 6 févr. 2017 /CNW/ - Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, prononcera l'allocution de clôture de l'évènement Carrefour 2017 le mardi 7 février à 15 h, au Centre Shaw à Ottawa.

Carrefour 2017 est un dialogue organisé par Universités Canada qui se tiendra les 6 et 7 février. L'événement rassemble des innovateurs, créateurs, entrepreneurs et dirigeants communautaires de demain provenant d'universités canadiennes ainsi que des leaders d'opinion pour explorer ce qui attend le Canada au cours des 50 prochaines années. Pour en savoir davantage, visitez www.univcan.ca/fr/canada-150/carrefour/.

À propos d'Universités Canada

À titre d'organisation mutuelle, Universités Canada offre aux recteurs une voix unie pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Elle appuie ses 97 établissements membres dont la mission consiste à transformer des vies, à renforcer les collectivités et à trouver des solutions aux problèmes les plus pressants du monde. Pour en savoir davantage, visitez www.univcan.ca.

