Nouveau ePortefeuille pour CTI







CTI Capital Valeurs Mobilières est fière d'annoncer le lancement d'un nouveau produit, soit le CTI ePortefeuille

MONTRÉAL, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - CTI Capital Valeurs Mobilières inc. (« CTI ») est fière d'annoncer le lancement d'un nouveau produit, soit le CTI ePortefeuille. CTI ePortefeuille est un modèle de gestion automatisé conçu pour les investisseurs qui veulent prendre en main leurs investissements sans se soucier du rééquilibrage fréquent ou régulier de leur portefeuille et du suivi quotidien des marchés. L'équipe de professionnels de CTI s'en charge pour eux. Depuis 30 ans, CTI occupe une niche spécifique au sein de l'industrie financière; elle a donc décidé de mettre à profit, dès aujourd'hui, la force de son savoir-faire institutionnel au bénéfice de sa clientèle de détail.

CTI ePortefeuille est approprié pour tous les types de comptes en devise canadienne ou en devise américaine (REER, CELI, REEE, CRI/RERI, FERR ou compte comptant). Il est aussi possible d'investir de façon systématique dans le portefeuille de son choix en programmant des transferts de fonds réguliers. La mise de fonds initiale pour les ePortefeuilles a été fixée à 100 000$.

Cette solution d'investissement permet à un client d'investir dans un système qui ajuste automatiquement la bonne combinaison de fonds négociés en Bourse (FNB) selon ses objectifs de placement, sa tolérance au risque et quant à l'évolution des marchés. Les frais de gestion demandés sont peu élevés et très concurrentiels. Par le biais de cette nouvelle plateforme, le client peut accéder en tout temps à ses soldes de compte, ses avoirs et l'historique des transactions. Pour savoir ce qui se passe avec son ePortefeuille, le client peut se brancher avec ses appareils mobiles, y compris les téléphones intelligents et les tablettes.

Pour en savoir davantage sur les CTI ePortefeuilles, venez visiter notre lien web www.ctieportfolio.com et n'hésitez pas à communiquer avec nous :

Ligne Montréal (514-861-3500 x 256)

Ligne sans frais (1- 800-668-3500 x 256)

Site Web (www.ctieportfolio.com)

Courriel : eportfolio@cticap.com



À propos de CTI Capital Valeurs Mobilières (« CTI »)

Fondée en 1987, CTI est un courtier en valeurs mobilières de plein exercice offrant des services de courtage, de la recherche institutionnelle et des portefeuilles gérés, tout en étant investisseur dans le domaine du capital de risque.

CTI vise la création de richesse pour ses clients grâce à son expertise approfondie des marchés. Les meilleurs modèles financiers développés par notre département de recherche ont été mis à contribution pour l'élaboration de nos ePortefeuilles.

CTI est règlementé par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM »). Les services fiduciaires de CTI sont offerts par Banque Nationale du Canada et les comptes clients transitent par la Banque Nationale Réseau des Correspondants (« NBCN »).

