Avis aux médias - Mission de l'UMQ à Ottawa sur le bois d'oeuvre

MONTRÉAL, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Une délégation d'une dizaine de maires siégeant au Comité sur la forêt de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) sera en mission sur la colline parlementaire à Ottawa, les 7 et 8 février prochains. Cette visite s'inscrit dans le cadre des négociations en cours entre le Canada et les États-Unis pour conclure un nouvel accord sur le bois d'oeuvre résineux.

Les élus profiteront de l'occasion pour rencontrer les députés québécois et les chefs de tous les principaux partis politiques fédéraux, ainsi que les dirigeants de l'Association des produits forestiers du Canada. Ils les sensibiliseront à l'importance de l'enjeu du bois d'oeuvre pour l'économie de toutes les régions du Québec et à la nécessité qu'un nouvel accord entre le Canada et les États-Unis tienne compte des réalités forestières spécifiques du Québec.

Parmi les maires qui participeront à cette mission, mentionnons entre autres la présence de M. Richard Hébert, maire de Dolbeau-Mistassini, M. Alain Poirier, maire de Lebel-sur-Quévillon, M. Gilles Potvin, maire de Saint-Félicien, M. Rénald Bernier, maire de Saint-Pascal, M. Jean-Maurice Matte, maire de Senneterre, et M. Benoit Lauzon, maire de Thurso.

Les élus seront disponibles pour accorder des entrevues aux représentants des médias. Les demandes pourront être acheminées à M. Patrick Lemieux, conseiller aux communications et aux relations médias (cellulaire : (438) 827-4560; courriel : plemieux@umq.qc.ca).

La délégation dressera un bilan des rencontres effectuées avec les parlementaires dans le cadre de cette mission à l'occasion d'une conférence de presse.

Quoi : Bilan de la mission de l'UMQ à Ottawa sur le bois d'oeuvre



Date : Mercredi 8 février 2017



Heure : 11 h



Lieu : Salle Charles-Lynch (130-S)

Édifice du Centre

111, rue Wellington

Ottawa

