Le Greater Toronto Area Intergroup des Alcooliques Anonymes réaffirme le droit à l'inclusion de ses membres, quelles que soient leurs croyances







TORONTO, le 6 févr. 2017 /CNW/ - « Pas besoin d'être un expert en rétablissement pour savoir qu'une aide immédiate est une question de vie ou de mort », déclare Lawrence Knight. Cherchant à faire inscrire les groupes agnostiques sur la liste du Toronto Intergroup des Alcooliques Anonymes, il a fini par porter sa cause devant le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario.

Le 18 janvier 2017, des représentants du Greater Toronto Area Intergroup, M. Knight, A.A. World Services Inc. et la General Services Board of Alcoholic Anonymous Inc. se sont réunis pour trouver un règlement formel à la demande de règlement de Knight en matière de droits de la personne. Lawrence Knight est enchanté. « C'est une décision ayant d'immenses répercussions. Il est maintenant clair que, dans tous les groupes des AA partout dans le monde, la seule exigence, c'est la volonté de cesser de boire. »

M. Knight et le GTA Intergroup s'entendent pour dire qu'il est contraire aux pratiques des AA d'exclure qui que ce soit, y compris des groupes des AA, car l'organisation a pour article de foi que « tous les groupes font partie, quelles que soient leurs croyances, de la fraternité des AA. La seule exigence, c'est que le membre désire cesser de boire. Toutes les personnes qui se réunissent en vue d'arrêter de boire peuvent s'appeler un groupe des AA, pourvu qu'elles aient la volonté de cesser de boire et que leur groupe ne soit pas affilié à un autre organisme. »

Le GTA Intergroup a réaffirmé que tout groupe des Alcooliques Anomymes de la région du Grand Toronto reconnaissant ou adoptant les 12 étapes et les 12 traditions des AA peut être considéré comme un membre du GTA Intergroup et qu'il a le droit d'y être représenté, quelles que soient l'interprétation et l'application de ces étapes par ses membres.

M. Knight déclare : « Un grand nombre de groupes, dont Quad A à Chicago, ont depuis plus de 35 années d'affilée accompagné des groupes agnostiques reconnaissant ou ayant adopté les 12 étapes traditionnelles et les 12 traditions des AA et qui ont déclaré clairement qu'ils sont ouverts à tous ceux qui veulent arrêter de boire. C'est là leur seule condition. »

On peut lire les phrases suivantes sur le site Web de Quad A : « Les réunions pour les athées, les agnostiques et les libres-penseurs se déroulent de la même façon que les réunions des autres groupes des AA : elles permettent aux anciens alcooliques de se réunir régulièrement en formant des groupes autonomes. Nous partageons nos expériences et nous apprenons à mener une existence fructueuse sans alcool. »

À la lumière de l'entente conclue entre les parties, les représentants du Greater Toronto Area Intergroup ont indiqué que les groupes que leur organisme avait retirés de la liste en 2011 peuvent désormais y figurer à nouveau.

Megan Evans Maxwell, avocate du Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne représentant M. Knight, était « enchantée d'avoir soutenu la ténacité de Larry et son engagement passionné. Je n'ai jamais douté. Pour moi, ce que Larry a fait a sauvé des vies. »

Le Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne offre des services juridiques liés aux droits de la personne, dans l'ensemble de l'Ontario, aux personnes qui estiment avoir été victimes de discrimination en vertu du Code des droits de la personne de l'Ontario.

Le GTA Intergroup est un organisme faisant partie des Alcooliques Anonymes où les groupes des AA de la région du Grand Toronto peuvent discuter, coopérer et coordonner leurs actions pour ce qui est de la communication du message des AA aux alcooliques. On compte plus de 117 700 groupes des AA dans le monde.

SOURCE Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne

Communiqué envoyé le 6 février 2017 à 07:35 et diffusé par :