Surprenez l'être aimé pour la Saint-Valentin avec des roses Doritos® Ketchup







De retour à la demande générale, les roses Doritos® Ketchup sont la meilleure façon de déclarer votre amour avec audace!

MONTRÉAL, le 6 févr. 2017 /CNW/ - Oubliez les fleurs et les chocolats pour la Saint-Valentin. Les roses Doritos Ketchup, le cadeau le plus audacieux au Canada, sont de retour! À compter d'aujourd'hui, le 6 février, et pour une durée limitée, vous pouvez commander votre bouquet au fr.DoritosKetchupRoses.ca.

À la Saint-Valentin, les gens font souvent des pieds et des mains pour exprimer leur amour à l'être cher, mais les choses peuvent facilement déraper. Cette année, la marque Doritos propose aux Canadiens une preuve d'affection encore plus audacieuse et inoubliable qu'un tatouage du nom de sa tendre moitié ou qu'une sérénade chantée sur la mauvaise note : les roses Doritos Ketchup.

« Les roses Doritos Ketchup sont une façon originale de déclarer sa flamme le jour de la Saint-Valentin, explique Shereen Yasseen, directrice principale du marketing - marques principales et internationales de Frito-Lay, PepsiCo Canada Aliments. Ces créations originales ne manqueront pas de laisser une marque indélébile dans le coeur de l'être aimé, et ce pour les bonnes raisons! »

Le ravissant bouquet de roses Doritos Ketchup se compose de douze fleurs à longue tige dont les pétales sont faits de chips tortilla Doritos Ketchup au goût délicieusement relevé. Chaque rose est confectionnée à la main à partir de chips tortilla Doritos Ketchup soigneusement sélectionnées. Ces fleurs magnifiques, à dévorer du regard seulement, seront offertes en quantité très limitée dans certains quartiers de Montréal, Toronto et Vancouver. Les personnes qui auront la chance de mettre la main sur un des bouquets convoités seront ravies d'apprendre que leur cadeau pour le moins inusité sera livré directement au domicile de leur valentin ou valentine.

Les personnes moins chanceuses pourront toujours se rendre au fr.DoritosKetchupRoses.ca pour apprendre à confectionner leur propre bouquet de Saint-Valentin à la maison en suivant notre guide de bricolage et notre vidéo. Les chips tortilla Doritos Ketchup sont en vente depuis le 15 janvier 2017 pour une durée limitée chez les détaillants de produits Doritos.

À propos de Doritos

Doritos est l'une des grandes marques du portefeuille international de grignotines de PepsiCo. Pour plus d'information sur la marque Doritos, rendez-vous au fr.DoritosKetchupRoses.ca

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont consommés un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires de par le monde. PepsiCo a généré des revenus nets de plus de 63 milliards de dollars en 2015 grâce à son portefeuille complémentaire d'aliments et de boissons regroupant les marques Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker et Tropicana. Le portefeuille de PepsiCo offre une vaste gamme de boissons et d'aliments délicieux et compte 22 marques qui produisent chacune plus de 1 milliard de dollars de ventes au détail annuelles estimées.

Notre vision, Donner un sens à la performance, fait partie intégrante de PepsiCo et repose sur notre conviction fondamentale que le succès de notre entreprise est lié de manière indissociable à la pérennité du monde qui nous entoure. Nous croyons que l'amélioration constante des produits que nous vendons, l'application de pratiques d'exploitation responsables pour protéger notre planète et la responsabilisation des gens dans le monde entier contribuent au succès de PepsiCo à titre d'entreprise mondiale qui crée une valeur à long terme pour la société et pour nos actionnaires. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.pepsico.com .

SOURCE Doritos

Communiqué envoyé le 6 février 2017 à 08:00 et diffusé par :