En vente dès aujourd'hui - 100 $ ultime : seul, en couple ou en groupe, c'est votre meilleure chance de devenir millionnaire!







MONTRÉAL, le 6 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Dès aujourd'hui, les amateurs de loterie peuvent se procurer le nouveau billet à gratter 100 $ ultime. Offert pour un temps limité, 100 $ ultime est votre meilleure chance de devenir millionnaire.

Faits saillants

Date de mise en marché : 6 février 2017

Date des tirages : 30 mars 2017

Gros lots : 20 lots de 1 000 000 $, dont 1 lot décomposable

Coût du billet : 100 $

Chances de gagner 1 000 000 $ : 1/25 000

Chances de gagner un lot : 1/4

À savoir

100 $ ultime est la cinquième édition spéciale à 100 $ offerte par Loto-Québec. La première a été mise en marché en 2003.

Les billets instantanés, à la manière de Célébration, proposent des lots à gratter et des numéros valides pour un tirage.

Il offre la meilleure chance de devenir millionnaire (1 chance sur 25 000 comparativement à 1 chance sur 14 000 000 au Lotto 6/49).

Citation

« Avec d'excellentes chances de devenir millionnaire et offert au Québec uniquement, 100 $ ultime plaira à de nombreux clients, qui opteront pour un achat seul ou en groupe », mentionne Marie-Claudel Lalonde , directrice de la stratégie et de la communication marketing de Loto-Québec.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités. Du 1er janvier au 31 décembre 2016, un nombre record de 104 lots de 1 million de dollars ou plus ont été gagnés au Québec.

