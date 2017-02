D+H intègre son premier important prêteur de l'industrie automobile à sa solution de recherche et d'enregistrement de prochaine génération infonuagique







Un important client captif de l'industrie automobile canadien adoptera la solution CollateralGuard Enterprise (CGe) pour simplifier son processus de prêts en diligence raisonnable

TORONTO, le 6 févr. 2017 /CNW/ - Société DH (TSX: DH) (« D+H »), un important fournisseur de solutions technologiques pour les institutions financières à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui qu'elle intégrait son premier client captif important de l'industrie automobile sur la plateforme CollateralGuard Enterprise (CGe). Le client, qui détient une importante part de marché au Canada, utilisera la plateforme CGe dans le cadre de son processus standard de financement de prêt en diligence raisonnable.

CGe, la solution de recherche et d'enregistrement de prochaine génération de D+H, est une plateforme technologique de gestion du risque pour les prêteurs, qui offre un point d'accès unique aux registres à l'échelle du Canada, simplifiant toutes les opérations de recherche et d'inscription. La solution intègre les capacités actuelles de D+H qui lui permettent d'être un chef de file sur le marché afin d'aider à assurer la protection continue des intérêts des clients, en plus de fournir des outils de diminution du risque améliorés, des rapports configurables et une meilleure efficacité opérationnelle. La plateforme permet aux prêteurs de protéger leurs intérêts et de satisfaire aux exigences de diligence raisonnables facilement.

« La plateforme CollateralGuard Enterprise se veut une plateforme robuste et évolutive à l'échelle de l'entreprise. Nous sommes donc ravis que notre premier important prêteur de l'industrie automobile canadien fasse la transition à notre solution de premier ordre, a indiqué Duncan Hannay, président, Solutions mondiales de prêts à D+H. CGe fait partie d'une stratégie plus vaste visant à créer des solutions complètes novatrices pour les clients, et à les offrir à partir du nuage. »

CGe est une plateforme évolutive qui utilise un ensemble de technologies Microsoft, une combinaison d'outils, dont Azure, qui permet la mise à l'essai, le développement et l'agilité dans un environnement sécurisé.

« Microsoft est heureuse d'élargir son partenariat avec D+H durant la transition d'autres de ses solutions complètes de prêts vers le nuage, a déclaré Janet Kennedy, présidente, Microsoft Canada. La transition vers le nuage est une partie essentielle de la stratégie de D+H qui vise à aider ses clients à croître, à se simplifier et à innover. Nous sommes fiers d'offrir une infrastructure technologique solide pour aider D+H à atteindre cet objectif. »

D+H est un important fournisseur de services de recouvrement et d'enregistrement de privilège et de solutions de gestion de l'insolvabilité aux prêteurs canadiens. Comptant plus de 500 clients, D+H gère annuellement environ 4,7 millions d'opérations de recherche et d'inscription et 560 000 mandats de recouvrement et d'insolvabilité, et traite 500 millions de dollars en fonds recouvrés chaque année.

CGe est un élément clé de la solution de gestion des garanties intégrée de bout en bout de D+H pour les prêteurs canadiens. Pour en apprendre davantage sur la plateforme CollateralGuard Enterprise (en anglais seulement) de D+H, cliquez ici.

À propos de D+H

D+H (TSX : DH) est un important fournisseur de technologies financières sur qui les institutions financières de partout dans le monde comptent, jour après jour, pour assurer leur croissance et leur réussite. Près de 8 000 banques, prêteurs spécialisés, banques locales, coopératives de crédit, gouvernements et sociétés font confiance à nos solutions mondiales de paiement et de prêt, ainsi qu'à nos solutions financières. Située à Toronto, au Canada, D+H emploie plus de 5 500 personnes à l'échelle mondiale, lesquelles se passionnent pour l'établissement de partenariats avec les clients en vue de créer des solutions d'avant-garde qui répondent aux besoins de ces derniers. Grâce à des produits annuels supérieurs à 1,5 milliard de dollars, D+H est reconnue comme l'une des plus importantes sociétés de technologies financières au monde selon le classement FinTech d'IDC Financial Insights et le classement FinTech Forward de l'American Banker. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site dh.com.

